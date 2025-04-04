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Алроса огранила крупнейший бриллиант в истории России

Алроса завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России. Как сообщает компания, вес уникального бриллианта редкого фантазийного цвета Vivid Yellow составляет более 100 карат.

Источник: Market Power

Бриллиант получил название «Новое Солнце», что отражает историю алмаза весом более 200 карат насыщенного медово-золотистого цвета. Алмаз был добыт на арктическом россыпном месторождении Эбелях.

По данным Алросы, природный минерал образовался около 1 млрд лет назад в недрах Земли под воздействием высоких температур и давления. Найденный в Якутии среди песков старого речного русла, алмаз получил название «Рассвет» за форму, качество и цвет.

Над созданием «Нового Солнца» работали 15 специалистов. Они создали 3D-модель алмаза, провели спектральный анализ и разработали проекты форм бриллиантов. Работа заняла более 2 лет, а каждая грань выверена с ювелирной точностью.

Фото предоставлено Алросой.