Алроса огранила крупнейший бриллиант в истории России

Бриллиант получил название «Новое Солнце», что отражает историю алмаза весом более 200 карат насыщенного медово-золотистого цвета. Алмаз был добыт на арктическом россыпном месторождении Эбелях.
По данным Алросы, природный минерал образовался около 1 млрд лет назад в недрах Земли под воздействием высоких температур и давления. Найденный в Якутии среди песков старого речного русла, алмаз получил название «Рассвет» за форму, качество и цвет.
Над созданием «Нового Солнца» работали 15 специалистов. Они создали 3D-модель алмаза, провели спектральный анализ и разработали проекты форм бриллиантов. Работа заняла более 2 лет, а каждая грань выверена с ювелирной точностью.
Фото предоставлено Алросой.