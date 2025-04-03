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X5 Group планирует строительство крупного логопарка в Подмосковье

X5 Group ведет переговоры с ГК «Ориентир» о строительстве логистического центра площадью 50 тыс. кв. м в Подмосковье, сообщает Ъ со ссылкой на собственные источники.

Источник: Market Power

По данным издания, владелец ГК «Ориентир» Елена Бондарчук учредила ООО «Ориентир восток». Источники Ъ полагают, что эта компания создана для возведения логопарка в районе Горьковского шоссе под Ногинском по схеме BTS (строительство под заказчика) с последующим выкупом. Инвестиции в проект оцениваются не менее чем в ₽5,5 млрд. Эксперты не исключили, что затраты могут достигать ₽7 млрд, если склад будет мультитемпературным.

Источники издания предполагают, что X5 Group может использовать будущий склад для хранения товаров из-за рубежа, импорт которых осуществляет компания «Арвиай», входящая в Х5. Помещение будет обслуживать близлежащие регионы вплоть до Владимира.

Эксперты отмечают, что рынок складской недвижимости сместился в сторону BTS-формата из-за высокой ключевой ставки ЦБ. При привлечении займов в стандартном размере 70% от общего объема требуемых затрат ставка аренды выходит 18−20 тыс. ₽ за 1 кв. м в год, при этом потенциальные арендаторы готовы платить 11−12 тыс. ₽ за 1 кв. м в год.