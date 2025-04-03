ВТБ: объем выдачи ипотеки в России в марте снизился на 42%

«В марте банки выдали ипотеку примерно на 255 миллиардов рублей, следует из предварительной оценки ВТБ. Это лучший результат первого квартала (+16% к февралю), однако на 42% ниже, чем в марте прошлого года. В целом за первые три месяца 2025 года объем общероссийских продаж ипотеки составил около 606 миллиардов рублей. Таким образом, год к году снижение составило также 42%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основным драйвером роста остается господдержка, доля кредитов с которой продолжала увеличиваться в течение всего квартала. По оценке ВТБ, в марте на льготные программы пришлось около 80% от общего объема выдач. Самой популярной программой остается «семейная ипотека», по которой в марте было оформлено 7 из 10 кредитов.
«Сам ВТБ в первом квартале провел 15,7 тысячи ипотечных сделок на общую сумму более 80 миллиардов рублей. Как и в целом на рынке, в годовом выражении объемы выдачи ипотеки в банке существенно снизились», — отмечается в релизе.
«Первый квартал был сложным для ипотечного рынка. Высокие ставки по рыночным программам сдерживают спрос, что закономерно сокращает объемы продаж год к году. И хотя на рынке произошло некоторое снижение ставок, они по-прежнему существенно ограничивают возможности потенциальных заемщиков, из-за чего многие россияне предпочитают дождаться более выгодных условий», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, его слова приводятся в сообщении.
Ранее ВТБ смягчил условия по ипотеке, снизив ставки по рыночным и комбинированным ипотечным программам (включая ИЖС). Банк также пересмотрел требования к первоначальному взносу, уменьшив его до 20% для зарплатных клиентов и до 30% для остальных, и возобновил выдачу ипотеки без документального подтверждения доходов, в том числе по программам с государственной поддержкой.