ВТБ: объем выдачи ипотеки в России в марте снизился на 42%

«В марте банки выдали ипотеку примерно на 255 миллиардов рублей, следует из предварительной оценки ВТБ. Это лучший результат первого квартала (+16% к февралю), однако на 42% ниже, чем в марте прошлого года. В целом за первые три месяца 2025 года объем общероссийских продаж ипотеки составил около 606 миллиардов рублей. Таким образом, год к году снижение составило также 42%», — говорится в сообщении.