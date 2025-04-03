«Волшебная палочка» и перекрытый кислород: ключевые моменты из выступления Набиуллиной в Госдуме

«В этом году мы получили от вас особенно много вопросов о том, что сделано, что будет сделано для борьбы с этим злом. Были вопросы и о том, как показал себя двухдневный период охлаждения по денежным переводам. Мы внимательно следим за тем, как применяют его банки, и можем сказать, что это эффективный механизм, который уже уберег сотни тысяч людей от мошенников», — сказала она.