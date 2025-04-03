«Волшебная палочка» и перекрытый кислород: ключевые моменты из выступления Набиуллиной в Госдуме

Ключевая ставка
Набиуллина отметила, что снижение Банком России ключевой ставки при высокой инфляции несет большие риски.
«Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка, и если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — сказала глава ЦБ.
При этом, отметила она, повышение ключевой ставки все еще «на столе» у регулятора. Если инфляционные риски реализуются.
«Мы с большой осторожностью подходим к снижению ключевой ставки, учитывая, опять же, опыт 2024 года. На последнем заседании в марте снижение даже не обсуждалось. Более того, на столе, что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски», — подчеркнула Набиуллина.
Инфляция в России
Говоря о снижении инфляции, председатель ЦБ сказала, что инфляция в России продолжит снижаться.
«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет все еще выше 4%», — сказала она.
На снижение инфляции, добавила Набиуллина, также будет работать укрепление российской валюты.
«Текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, но, конечно, если оно будет устойчивым», — пояснила она.
Штрафы банкам
В ходе заседания главе регулятора задали вопрос, касающийся деятельности банков. Она ответила, что ЦБ выступает за ужесточение штрафных мер для банков за нарушение прав потребителей финансовых услуг.
«Не хватает более высоких штрафов для банков за нарушение прав потребителей. На наш взгляд, их нужно повышать. <…> Усиление материальной ответственности — сильный сдерживающий фактор для недобросовестного поведения», — отметила Набиуллина.
Она также оценила качество российской банковской системы. По мнению председателя ЦБ, она сохраняет устойчивость.
Помимо этого, Набиуллина добавила, что в этом году кредитование будет продолжать расти, несмотря на ранее введенные санкционные ограничения.
«У нас не было и нет цели заморозить кредитование, как иногда это представляют, избранная нами траектория ключевой ставки замедлит рост кредита до сбалансированного уровня, но и в этом году кредит продолжит расти и вносить свой вклад в экономический рост. Банковская система остается здоровой, устойчивой. Санкции прошлого года ослабить ее не смогли», — заявила глава ЦБ.
Нелегальные кредиторы
Отдельно в Госдуме обсудили проблему нелегальных кредиторов. Как подчеркнула Набиуллина, такие кредиторы представляются на рынке микрофинансовыми организациями (МФО).
«Мы видим, что на рынке есть еще проблема с нелегальными кредиторами, которые называются микрофинансовыми организациями. Сталкиваясь с ними, иногда предлагают запретить МФО совсем», — отметила она.
При этом, по мнению главы ЦБ, важно, чтобы у людей была возможность получить финансовые услуги в регулируемом секторе. «А регулирование за нами», — подчеркнула председатель Банка России.
Сейчас ЦБ, добавила она, готов провести реформирование микрофинансовых организаций, которое будет касаться не только ограничения уровня переплат и уровня процентных ежедневных ставок, но и введения периода охлаждения между займами, а также лимита — один заем в одни руки.
«Чтобы просто защитить людей от того, что они попадают в долговую кабалу», — пояснила Набиуллина.
Ипотека
На заседании один из депутатов задал Набиуллиной вопрос о доступности жилья в России. Как ответила глава регулятора, рыночные ипотечные программы станут доступны для большинства россиян при снижении инфляции, за ней уменьшатся и ставки по ипотеке.
«Массовая ипотека будет доступна для большинства граждан, когда у нас опустится инфляция и процентные ставки будут более низкими», — пояснила она.
Набиуллина также напомнила, что ипотека начала активно развиваться без льготных массовых программ, когда у нас инфляция была около 4% несколько лет. Тогда ставки по ипотеке были около 8%.
При этом председатель ЦБ указала, что доля жилья, которая приобретается за счет собственных средств, увеличилась.
«Они выбирают (между) сбережения в банках или покупать жилье. Это выбор граждан», — отметила она.
Криптовалюты
Банк России, подчеркнула Набиуллина, выступает за повышение ответственности за использование криптовалют в расчетах внутри страны.
«Наша позиция неизменна — нельзя позволять крипте проникать во внутреннее денежное обращение, расчеты внутри [страны]. Здесь мы предлагаем усилить ответственность за использование крипты в расчетах внутри страны», — сказала она.
Как напомнила глава регулятора, ЦБ предлагает в рамках экспериментального правового режима разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты.
Защита от мошенников
Перейдя к теме мошенничества, Набиуллина отметила, что регулятор получил много вопросов о действиях в рамках борьбы со злоумышленниками.
«В этом году мы получили от вас особенно много вопросов о том, что сделано, что будет сделано для борьбы с этим злом. Были вопросы и о том, как показал себя двухдневный период охлаждения по денежным переводам. Мы внимательно следим за тем, как применяют его банки, и можем сказать, что это эффективный механизм, который уже уберег сотни тысяч людей от мошенников», — сказала она.
Набиуллина подчеркнула важность того, чтобы в базе данных содержались максимально полные данные о мошенниках, полученные от банков и органов внутренних дел.
«И не просто полные, но главное, чтобы они быстро к нам попадали. Для этого мы задаем жесткие требования к банкам и развиваем обмен данными с МВД в онлайн-режиме. Данные, которые запрашивают сотрудники полиции, если не ошибаюсь, они получают их через минуту после запроса», — рассказала глава регулятора.
Кроме того, она указала, что ЦБ продолжит усиливать на давление на мошенников и перекрывать им «кислород».
«Банки на основании данных из МВД блокируют карты так называемых дропперов, через которых выводятся похищенные деньги. Это сейчас самое уязвимое звено мошенников, мы последовательно перекрываем им “кислород” и будем усиливать давление на них», — пояснила Набиуллина.
Как подчеркнула глава Банка России, крупные банки на основании информации, полученной из базы данных регулятора, каждый месяц приостанавливают около 300 тысяч переводов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».