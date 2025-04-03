СМИ: глава Минфина США не знает, как рынки отреагировали на пошлины

На вопрос CNN о том, какое влияние пошлины оказали на фондовые рынки, он ответил, что не знает. При этом министр назвал самым важным базовые экономические показатели.
«В конце концов, как говорил [американский предприниматель и один из богатейших людей мира] Уоррен Баффет: “В краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, а в долгосрочной — весы”», — подчеркнул он.
Fox News, в свою очередь, поинтересовался у Бессента, почему в список стран, на которые наложили пошлины, не вошла Россия.
«Россия не включена в перечень стран, подпадающих под пошлины, поскольку США с ней не торгуют. Страна остается под нашими санкциями», — ответил глава Минфина США.
Также в беседе с Fox News Бессент призвал государства воздержаться от ответных мер на объявленные администрацией Дональда Трампа пошлины.
«Мой совет каждой стране прямо сейчас — не принимать ответных мер. Расслабьтесь, примите это, посмотрим, как все пойдет. Потому что если вы примете ответные меры, начнется эскалация», — пояснил он.
Президент США Дональд Трамп заявил 2 апреля, что Вашингтон устанавливает минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы.
Также с 3 апреля вступят в силу таможенные пошлины в размере 25% на все ввозимые в США автомобили.