В России резко подорожали витамины

«Драйвером рынка витаминов и БАДов служит сфера онлайн-заказов. В целом, этот сектор из года в год показывает высокие результаты продаж наряду с ростом потребительского интереса к медицинским услугам и собственному здоровью, ЗОЖ-практикам. Покупателям стало еще удобнее выбирать и приобретать БАДы с витаминами как на специализированных ресурсах, маркетплейсах, так и в онлайн-сервисах аптек. Спросу на витамины, в том числе, способствует сезонный спрос», — отметили эксперты ресурса.