Трампизм крепчал. Как новые пошлины США отразятся на мировой и российской экономике?

Предварительно можно оценить, что для крупных экономик, таких как Китай, США и ЕС, пошлины могут замедлить рост ВВП в этом году на 1−2 п.п. Чтобы поддержать своих производителей, странам, вероятно, придется вводить стимулирующие меры — как монетарные, так и бюджетные.