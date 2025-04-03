Трампизм крепчал. Как новые пошлины США отразятся на мировой и российской экономике?

Что за пошлины?
— С 5 апреля все импортируемые в США товары облагаются единым тарифом 10%.
— С 9 апреля для ряда стран с крупными торговыми дефицитами введены более высокие тарифы.
— Ранее товары стоимостью до $800 могли ввозиться в США без уплаты пошлин. Эта льгота отменена для товаров из Китая и Гонконга.
Что это значит для мировой экономики?
Новые пошлины США — негативный фактор для мировой торговли, глобального экономического роста и потребления сырья. Последствия мы еще увидим.
Можно ожидать, что больше остальных пострадают те страны, против которых введены высокие пошлины и у которых значительная доля экспорта направляется в США. Это, разумеется, Китай, Япония, Вьетнам, Южная Корея, отдельные страны ЕС (Ирландия, Финляндия, Италия, Германия). Также сюда относятся отдельные страны Американского региона (Канада, Мексика, Доминиканская Республика, Коста-Рика).
Предварительно можно оценить, что для крупных экономик, таких как Китай, США и ЕС, пошлины могут замедлить рост ВВП в этом году на 1−2 п.п. Чтобы поддержать своих производителей, странам, вероятно, придется вводить стимулирующие меры — как монетарные, так и бюджетные.
Пошлины запустят глобальную перестройку мировой торговли и цепочек поставок. Это приведет к дополнительным издержкам и росту рисков нового витка глобальной инфляции, что в свою очередь ограничит мировые ЦБ в снижении ставок для поддержки экономик.
Однако следует понимать, что прямо сейчас начнутся переговоры между США и странами, попавшими под пошлины, и в итоге часть ограничений может быть смягчена.
Будут ли ответные пошлины?
На первый взгляд, очевидной мерой для стран, попавших под пошлины, являются ответные тарифы на товары из США. Однако далеко не у всех стран есть этот рычаг, поскольку экспорт США достаточно диверсифицирован.
Скорее всего, большинство стран будут пытаться снизить пошлины путем переговоров. В случае неудачи они введут меры поддержки отдельных отраслей внутри страны.
Также нельзя исключать вероятность изменения дипломатических отношений между США и государствами, попавшими под пошлины, вплоть до укрепления связей с другими странами — в том числе недружественными для США.
Как это коснется России?
США — слишком большой сегмент мировой экономики, и их протекционистская политика непременно отразится на России, даже несмотря на то, что против нее пошлины не ввели.
Очевидно, что для сырьевых рынков пошлины ничего хорошего не сулят, и это касается российских нефти, газа, металлов и других товаров. Чем ниже поступления валюты от экспорта, тем слабее рубль. Чем слабее рубль, тем выше инфляция.
Однако что касается главного экспортного товара России — нефти, здесь есть другие важные факторы. По прогнозам Market Power, альянс ОПЕК+ будет поддерживать цены на нефть Brent около $70 за баррель.
Во втором квартале аналитики MP закладывают среднюю цену Brent на уровне $72 за баррель, с последующим снижением до $68 за баррель.
Тем не менее, нельзя забывать, что торговые войны, развязанные Трампом, несут риски глобальной рецессии. Если события будут развиваться по этому сценарию, цены на нефть Brent могут снизиться в диапазон $50−60 за баррель.
Резюмируя, снижение цен на нефть будет умеренно негативным для рубля и российского бюджета.
Однако есть вероятность, что отдельные страны, в первую очередь Китай, станут активнее торговать с Россией, что может привести к снижению стоимости импорта и транзакционных издержек.
А поскольку главным геополитическим соперником администрации Трампа является Китай, США могут стремиться улучшить отношения с Россией, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Пекином.
Дисконты на российское сырье могут сократиться, а ослабление контроля за соблюдением санкций США может улучшить внешние платежи и логистику для России при торговле российскими товарами, что станет позитивным фактором для рубля и снизит инфляционные риски.