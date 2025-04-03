Трамп добавил тумана на рынок нефти

2 апреля Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на товары из практически всех стран мира. На фоне этого сообщения акции ряда технологических компаний резко упали: бумаги Apple потеряли сразу 7,5%. Цены на нефть также перешли к снижению на ожиданиях снижения потребности в сырье. Как будет развиваться топливный рынок дальше — Финансы Mail спросили у аналитика «Цифра брокер» Ивана Ефанова.