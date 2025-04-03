Трамп добавил тумана на рынок нефти

Вчерашние действия президента США однозначно добавят неопределённости и волатильности на все товарно-сырьевые рынки, отметил эксперт.
«Пока что уровнем поддержки для цен на нефть марки Brent выступает зона $69,7−72,2, ниже которой котировкам не удавалось закрепиться уже более трёх лет. Если этот уровень не устоит, то технически открывается дорога вниз, в район $60», — рассуждает он.
Жёсткие пошлины на Китай и Европейский Союз могут в моменте снизить спрос на энергоносители и в целом угрожают мировому спросу.
При этом нефть и природный газ вошли в число товаров, на которые не распространяется новый запрет Трампа. Это показывает желание администрации США избежать негативного влияния пошлин на данные товары. «Отмечу, что ключевые для США импортёры нефти, США и Мексика не подпали под действие новых ограничений», — Добавил Иван Ефанов.
Сейчас рублёвая стоимость российской нефти марки Urals намного ниже заложенного в федеральном бюджете уровня, что связано не только с падением мировых цен, но также со значительным укреплением курса национальной валюты, обратил внимание собеседник.
«Поэтому, чем дольше сохраняется такой дисбаланс, тем проблематичнее будет свести бюджет в конце года. Рычагов влияния на мировые цены на нефть у нас нет, а вот методологии для ослабления рубля имеются». — резюмировал аналитик.
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