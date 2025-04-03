Торгпредство США: пошлины Трампа основываются на размере дефицита с каждой страной

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Новые импортные пошлины Соединенных Штатов рассчитывались исходя из показателей торгового дефицита с каждой страной, а не на основе тарифных и нетарифных ограничений со стороны других государств в отношении американских товаров, как об этом заявлялось властями США ранее. Параметры исчисления тарифов были опубликованы на сайте Управления торгового представителя США.
Президент США Дональд Трамп, представляя в среду план по новым тарифам, указывал, что американские товары на зарубежных рынках якобы сталкиваются с дискриминацией не только из-за прямых пошлин на них, но и из-за различных косвенных ограничений, в том числе «манипуляций валютными курсами», налоговой политики других стран. В своем поручении от 13 февраля он также требовал провести «всеобъемлющий анализ» торговых отношений со всеми государствами и выявить «любые практики», которые «налагают какие-либо несправедливые ограничения на доступ к рынку». Новые американские пошлины публично определялись как половина от высчитанных таким образом фактических ограничений для американских товаров и представлялись как ответные меры.
Фактической основой для расчета стал размер торгового дефицита между США и каждым из торговых партнеров, а сами тарифы направлены на «прямое сокращение импорта», говорится в заявлении на сайте Управления торгового представителя. Индивидуальное вычисление всех тех параметров, о которых говорил Трамп, для каждой страны представляется «сложным, если не невозможным», указывает орган, поэтому власти исходили из цифр, которые смогут свести двусторонний торговый дефицит «к нулю».
Как подсчитало агентство Bloomberg, указанные параметры сходятся с установленными Трампом пошлинами в отношении отдельных стран. Так, если в 2024 году Китай в торговле с США имел профицит в размере $295 млрд при общем объеме экспорта в $438 млрд, то соотношение по торговому балансу составило примерно 68%. Разделение этой цифры на два дает объявленную тарифную ставку в 34%. Аналогичные расчеты Bloomberg по ЕС и Японии также подтвердили совпадение методики и объявленных ставок.
2 апреля Трамп заявил, что его страна установит минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. Кроме того, американская администрация вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.