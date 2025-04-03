Торгпредство США: пошлины Трампа основываются на размере дефицита с каждой страной

Президент США Дональд Трамп, представляя в среду план по новым тарифам, указывал, что американские товары на зарубежных рынках якобы сталкиваются с дискриминацией не только из-за прямых пошлин на них, но и из-за различных косвенных ограничений, в том числе «манипуляций валютными курсами», налоговой политики других стран. В своем поручении от 13 февраля он также требовал провести «всеобъемлющий анализ» торговых отношений со всеми государствами и выявить «любые практики», которые «налагают какие-либо несправедливые ограничения на доступ к рынку». Новые американские пошлины публично определялись как половина от высчитанных таким образом фактических ограничений для американских товаров и представлялись как ответные меры.