Стало известно, как на подорожает техника Apple на фоне пошлин Трампа

«Пошлины, введенные Дональдом Трампом, влияют на американский рынок, на стоимость товаров в Америке, но не влияют на другие рынки. Соответственно, на данный момент мы ожидаем, что в течение трех месяцев любая электроника вырастет в цене примерно на 20%. Те же iPhone и MacBook, они импортируются из Китая преимущественно. Соответственно, рост будет примерно на 20% в среднем, учитывая, что частично нивелируется рост пошлин», — пояснил Муртазин.