Стало известно, как на подорожает техника Apple на фоне пошлин Трампа

По его словам, основная причина подорожания — импорт товаров, таких как iPhone и MacBook, из Китая в Соединенные Штаты.
«Пошлины, введенные Дональдом Трампом, влияют на американский рынок, на стоимость товаров в Америке, но не влияют на другие рынки. Соответственно, на данный момент мы ожидаем, что в течение трех месяцев любая электроника вырастет в цене примерно на 20%. Те же iPhone и MacBook, они импортируются из Китая преимущественно. Соответственно, рост будет примерно на 20% в среднем, учитывая, что частично нивелируется рост пошлин», — пояснил Муртазин.
Аналитик также отметил, что рост цен может привести к снижению уровня продаж, что затронет не только продукцию Apple, но и товары других производителей. Он ожидает, что это негативно отразится на маржинальности бизнеса Apple, что станет серьезным вызовом для компании.
Кроме того, эксперт спрогнозировал изменения для российского рынка: из-за прекращения параллельного импорта из США техника Apple будет поставляться из других стран.
«Будет падение маржинальности бизнеса для компании Apple, а это негативно для американского рынка. Рынок с точки зрения продаж не только Apple, любого бренда, упадет, потому что по ним тоже рост цен примерно такой же будет», — отметил Муртазин.
При этом он подчеркнул, что влияние этих изменений на российский рынок будет минимальным. Исключение составит параллельный импорт, который фактически прекратится, и поставки устройств начнут осуществляться через другие страны.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».