Россиянам рассказали, сколько откладывать на финансовую подушку

«Накопление финансовой подушки не должно быть самоцелью, а должно гармонично сочетаться с другими аспектами жизни человека и его семьи. Первое, что следует сделать, — это повысить свои знания в этой области. Изучите рекомендации профессионалов в области сбережений и инвестирования. Изучите реальный опыт других людей по накоплению финансовой подушки. Больше общайтесь со знакомыми, друзьями и коллегами на эту тему. Будет полезным найти единомышленников, которые решают схожую задачу. Во-вторых, нужно больше зарабатывать или больше сберегать», — отметил аналитик.