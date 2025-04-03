Россиянам дали советы, как выбрать надежного брокера

«Первое, что нужно иметь в виду начинающему инвестору: большинство брокеров не станут заботиться о вашем капитале. Доход вашего менеджера — это комиссии с ваших сделок. По этой причине многие брокеры зачастую сразу хотят узнать, какое максимальное количество средств вы готовы вложить. На старте сотрудничества брокеры будут предельно внимательны к вам: предложат аналитику, выгодные стратегии, консультации. Но как только все ваши деньги окажутся на счете и будут вложены, интерес к вам резко угаснет. Встретить брокера, который будет действительно ориентирован на то, чтобы работать с вами на долгосрочной основе, — большая редкость», — объяснил он.