Республиканцы в Сенате предложили увеличить потолок госдолга США на $5 трлн

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Представленный республиканцами Сената Конгресса США проект бюджета на текущий финансовый год (начался 1 октября 2024 года) предполагает увеличение потолка госдолга страны на $5 трлн.
«Финансовый комитет Сената не позднее чем 16 мая 2025 года должен доложить в верхней палате об изменениях в законы в его юрисдикции, которые увеличат законодательно установленный порог долга на не более чем $5 трлн», — говорится в документе.
Ранее Палата представителей Конгресса в своем проекте бюджета предложила увеличить потолок госдолга на $4 трлн.
Потолок госдолга США составляет $36,1 трлн. Он отражает то, какой объем средств Минфин может занимать для финансирования деятельности федерального правительства США.
Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января власти страны приступили к масштабной проверке расходов госбюджета. По заявлениям основателя SpaceX Илона Маска, возглавляющего ведомство по повышению эффективности работы правительства США, он рассчитывает сократить госрасходы Вашингтона на $2 трлн.