Прокачай скил и грейд. Как получать больше на текущей работе

Представьте ситуацию: вы хотите купить и обустроить дачу. На пути к этой цели вы научились планировать бюджет, покупать полезные вещи и отказываться от ненужных, отложили обязательные траты на жилье, транспорт, связь, еду и так далее. Затем вы посмотрели на оставшуюся сумму и поняли, что даже если отказаться от походов в театры и кафе, перестать покупать кофе навынос, и вообще тратить только на самое необходимое, копить на заветную дачу придется еще очень долго.
Но если накопить на заветную дачу мешают не расходы, то стоит обратить внимание на доходы.
Увеличить доход сегодня можно многими способами. Самый первый, который приходит на ум — повышение заработной платы. Но что делать тем, кого размер оплаты не устраивает, а увольняться не хочется?
Чтобы получать больше денег, менять место работы не нужно. Для начала стоит обсудить с руководством повышение заработной платы. Бояться разговоров о повышении зарплаты не стоит. Если прибавки долго нет, не следует ждать, что доходы сами как-нибудь увеличатся. Так как же это сделать?
Первое, что нужно помнить, просить больше денег за просто так нельзя. Начальству нужно объяснить, почему дать прибавку должны именно вам, и должны ли вообще давать прибавку.
Аргумент, что вы взяли новый кредит, стали больше тратить, или захотели купить дачу, не подойдет. Необходимо тщательно продумать свою позицию. Можно даже составить список, в котором обозначается, почему вам нужна прибавка.
Поэтому для начала нужно определить свою «стоимость» на рынке труда. Для этого следует посмотреть, какие компании сколько предлагают за специалиста на аналогичной должности и с примерно одинаковыми навыками и опытом работы. Если вы получаете гораздо меньше, о прибавке попросить нужно. Плюс предложение по зарплате можно использовать, чтобы назвать сумму, которую вы бы хотели.
Затем проанализируйте, какой опыт у вас есть, что вы умеете, как ваши навыки помогут или уже помогли на вашем месте работы, какую пользу принесли ваши действия и результаты. Если у вас за плечами есть проекты, которые положительно повлияли на работу компании, или вы работаете намного эффективнее коллег, то смело просите повышения зарплаты.
Однако стоит помнить, что для разговора о повышении зарплаты рассказов о том, «какой вы молодец», может быть недостаточно. Руководству нужно предъявить конкретные цифры — как изменилась ваша нагрузка, какой объем задач вы выполняете, даже сколько денег вы приносите компании. Также стоит представить анализ рынка: сколько «стоят» такие специалисты, как вы.
Вы провели целое исследование, в котором объясняется, почему вам нужно повысить зарплату. Теперь остается донести эту информацию до руководства. Для этого, во-первых, нужно назначить встречу на конкретные дату и время. Стоит подумать, чтобы провести разговор в благоприятное время, например, после получения прибыли или каких-либо других бонусов.
Затем нужно продумать план разговора. Импровизировать прямо на встрече не стоит, даже если у вас это хорошо получается. Возьмите лист бумаги, запишите основные тезисы, о чем будете говорить, чтобы не упустить ни одной детали. Изложите, что вы умеете, каких показателей достигли, как ваши успехи отразились на вашей работе.
На самой встрече тоже нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего, стоит соответствующе одеться — не каждый руководитель будет воспринимать всерьез сотрудника в футболке, рваных джинсах и кроксах, особенно если сам ходит на работу в строгом костюме. Говорить нужно четко, ясно и уверенно. Если возьмете с собой блокнот, ничего страшного. Это будет даже плюсом — так начальство увидит, что к разговору вы подошли серьезно.
Стесняться или умалчивать свои навыки тоже не нужно. Чем шире ваш кругозор и база навыков — тем дороже вы как специалист. Поэтому говорите не только о том, что вы сделали, какие навыки приобрели на конкретном месте, а перечислите, какими еще навыками обладаете, которые могли бы оказаться полезными для вашей сферы.
Еще один важный момент, который нужно запомнить — есть вещи, которые при просьбах о прибавке говорить не следует. Для начала, не жалуйтесь, что ваши коллеги, которые пришли позже вас, уже зарабатывают больше, что прибавку вы заслужили давно.
О том, что вы, например, перерабатываете или что у вас проблемы с финансами, тоже упоминать не стоит. Так вы только покажете руководству, что не умеете управлять ни временем, ни деньгами.
И самое главное — не угрожайте увольнением и не ставьте ультиматумов. Незаменимых людей нет. Начальство может находиться в такой ситуации, когда проще будет нанять нового сотрудника, даже с меньшим опытом, и обучить его, чем удерживать вас.
Оптимальным вариантом будет сдержанный, аргументированный диалог и готовность делать встречное предложение. Если в повышении зарплаты вам все-таки отказывают, не отчаивайтесь. Поговорите с руководством, выясните, почему вы оказались «недостойны» прибавки. Обсудите, что можно сделать, чтобы повысить зарплату.
Если начальство считает, что вам не хватает каких-либо навыков, их можно получить. Например, углубить свои знания в сфере работы, пройдя курсы повышения квалификации, прочитав дополнительную литературу, посмотрев обучающие видео.
Также вы можете выяснить, какой объем работы нужно сделать, какой дополнительный опыт получить на работе и двигаться в этом направлении: проявите инициативу, поучаствуйте в дополнительных проектах, возьмите больше обязанностей.
Но обязательно обсудите это с руководством, не действуйте «вслепую». Может быть так, что начальству нужен более универсальный специалист, способный выполнять разнообразные задачи.
Главное также — постоянно расширять свой кругозор, получать дополнительные знания, причем не только связанные с вашей сферой деятельности. Знание нескольких иностранных языков или умение пользоваться компьютерными программами всегда пригодится. Ведь чем больше вы знаете — тем больше вы «стоите».
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.