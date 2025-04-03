Минэнерго: спрос на 95-й бензин к 2050 году может вырасти вдвое

По прогнозам Министерства энергетики России, к 2050 году спрос на моторное топливо в стране вырастет на 18% по сравнению с 2024 годом, достигнув 110 млн тонн в год. Такие данные содержатся в материалах ведомства, подготовленных к стратегической сессии правительства по развитию нефтяной и угольной отраслей, которая состоялась 1 апреля. Отрывок из материалов публикуют «Ведомости».