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Минэнерго: спрос на 95-й бензин к 2050 году может вырасти вдвое

По оценкам ведомства, основная причина роста потребления кроется в активной «автомобилизации населения».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По прогнозам Министерства энергетики России, к 2050 году спрос на моторное топливо в стране вырастет на 18% по сравнению с 2024 годом, достигнув 110 млн тонн в год. Такие данные содержатся в материалах ведомства, подготовленных к стратегической сессии правительства по развитию нефтяной и угольной отраслей, которая состоялась 1 апреля. Отрывок из материалов публикуют «Ведомости».

Согласно оценкам Минэнерго, ключевым фактором роста станет увеличение потребления высокооктанового бензина Аи-95, спрос на который, как ожидается, практически удвоится и составит 35 млн тонн в год. Вместе с тем потребление дизельного топлива также продемонстрирует значительный прирост — на 22%, достигнув 67 млн тонн. В то же время спрос на бензин марки Аи-92 сократится в 2,5 раза, до 8 млн тонн.

Основной причиной увеличения потребления топлива, по мнению ведомства, станет «рост автомобилизации населения». Наращивание числа поездок, обусловленное развитием внутреннего туризма и увеличением протяженности маршрутов, станет главным драйвером спроса на рынке моторного топлива.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».