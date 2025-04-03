Пошлины США на импорт. Главное

С 3 апреля также введен тариф в 25% на все импортируемые в США иностранные автомобили и автозапчасти. По данным Bloomberg, с 3 мая он распространится на 150 видов комплектующих, что, по оценкам Reuters, затронет импорт в США на $600 млрд. Япония, крупнейший поставщик автомобилей в страну, может потерять до $12 млрд в год, что составляет 0,25% ее ВВП.