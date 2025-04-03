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Пошлины США на импорт. Главное

Со 2 апреля 2025 года США ввели «зеркальные» пошлины в размере 10% на импорт из 185 стран. Дополнительные повышенные ставки от 17% до 49% вступят в силу с 9 апреля и затронут страны с асимметричной торговлей с Америкой.

Источник: Market Power

Решение объясняется стремлением защитить американских производителей и налогоплательщиков, сократить торговый дефицит и восстановить «справедливость». Однако, по мнению экспертов, эти меры могут привести к перестройке международной торговли, сокращению доли США в ней, замедлению экономического роста и ускорению инфляции.

Топ-15 стран с самыми большими пошлинами.

— Камбоджа — 49%

— Вьетнам — 46%

— Шри-Ланка — 44%

— Бангладеш — 37%

— Таиланд — 36%

— Китай — 34%

— Тайвань — 32%

— Индонезия — 32%,

— Швейцария — 31%

— ЮАР — 30%

— Южная Корея — 25%

— Япония — 24%

— Малайзия — 24%

— ЕС — 20%

Примечательно, что Россия не вошла в список стран с повышенными пошлинами. Министр финансов США Скотт Бенсент объяснил это тем, что страны не торгуют друг с другом. Действительно, импорт российских товаров в США в 2024 году составил всего $3 млрд (против $14,4 млрд в 2022 году).

С 3 апреля также введен тариф в 25% на все импортируемые в США иностранные автомобили и автозапчасти. По данным Bloomberg, с 3 мая он распространится на 150 видов комплектующих, что, по оценкам Reuters, затронет импорт в США на $600 млрд. Япония, крупнейший поставщик автомобилей в страну, может потерять до $12 млрд в год, что составляет 0,25% ее ВВП.

Отдельный исполнительный ордер закрывает возможность беспошлинного ввоза в США дешевых товаров из Китая (стоимостью ниже $800) почтой. С 1 июня минимальная пошлина составит $50 за посылку. Администрация США ранее оценивала поступления от новых пошлин в $600 млрд в год, что составляет половину торгового дефицита страны, достигшего в 2024 году $1,2 трлн.

США сохраняют право увеличить пошлины в случае ответных ограничений со стороны других стран. В заявлении Белого дома говорится, что президент Трамп может изменить тарифы, если торговые партнеры примут ответные меры или предпримут шаги для исправления торговых соглашений. Тем временем крупнейшие экономики мира — от Канады до Австралии — уже рассматривают возможность введения ответных мер.

Власти США заявили, что не будут облагать пошлинами критический импорт, важный для производства и национальной безопасности, включая энергоносители и полезные ископаемые, недоступные в Соединенных Штатах. Вторая часть экономической реформы Трампа, включающая налоговые послабления для американских производителей, будет анонсирована летом 2025 года.

Вашингтон открыто называет меры протекционистскими и надеется, что они приведут к «возвращению» производств в США. Однако эксперты указывают, что рост цен на импортное оборудование и комплектующие может снизить эффективность инвестиций, а глобальная торговля перестроится, формируя новые экономические блоки.