Пошлины США на импорт. Главное

Решение объясняется стремлением защитить американских производителей и налогоплательщиков, сократить торговый дефицит и восстановить «справедливость». Однако, по мнению экспертов, эти меры могут привести к перестройке международной торговли, сокращению доли США в ней, замедлению экономического роста и ускорению инфляции.
Топ-15 стран с самыми большими пошлинами.
— Камбоджа — 49%
— Вьетнам — 46%
— Шри-Ланка — 44%
— Бангладеш — 37%
— Таиланд — 36%
— Китай — 34%
— Тайвань — 32%
— Индонезия — 32%,
— Швейцария — 31%
— ЮАР — 30%
— Южная Корея — 25%
— Япония — 24%
— Малайзия — 24%
— ЕС — 20%
Примечательно, что Россия не вошла в список стран с повышенными пошлинами. Министр финансов США Скотт Бенсент объяснил это тем, что страны не торгуют друг с другом. Действительно, импорт российских товаров в США в 2024 году составил всего $3 млрд (против $14,4 млрд в 2022 году).
С 3 апреля также введен тариф в 25% на все импортируемые в США иностранные автомобили и автозапчасти. По данным Bloomberg, с 3 мая он распространится на 150 видов комплектующих, что, по оценкам Reuters, затронет импорт в США на $600 млрд. Япония, крупнейший поставщик автомобилей в страну, может потерять до $12 млрд в год, что составляет 0,25% ее ВВП.
Отдельный исполнительный ордер закрывает возможность беспошлинного ввоза в США дешевых товаров из Китая (стоимостью ниже $800) почтой. С 1 июня минимальная пошлина составит $50 за посылку. Администрация США ранее оценивала поступления от новых пошлин в $600 млрд в год, что составляет половину торгового дефицита страны, достигшего в 2024 году $1,2 трлн.
США сохраняют право увеличить пошлины в случае ответных ограничений со стороны других стран. В заявлении Белого дома говорится, что президент Трамп может изменить тарифы, если торговые партнеры примут ответные меры или предпримут шаги для исправления торговых соглашений. Тем временем крупнейшие экономики мира — от Канады до Австралии — уже рассматривают возможность введения ответных мер.
Власти США заявили, что не будут облагать пошлинами критический импорт, важный для производства и национальной безопасности, включая энергоносители и полезные ископаемые, недоступные в Соединенных Штатах. Вторая часть экономической реформы Трампа, включающая налоговые послабления для американских производителей, будет анонсирована летом 2025 года.
Вашингтон открыто называет меры протекционистскими и надеется, что они приведут к «возвращению» производств в США. Однако эксперты указывают, что рост цен на импортное оборудование и комплектующие может снизить эффективность инвестиций, а глобальная торговля перестроится, формируя новые экономические блоки.