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Пошлины против Вьетнама приведут к росту цен на кофе в США

Американские любители кофе столкнутся с увеличением цен из-за новых пошлин, введенных в отношении Вьетнама, одного из крупнейших поставщиков этого продукта. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: Market Power

Вьетнам является крупнейшим в мире производителем робусты — сорта кофе, используемого в производстве растворимых напитков и эспрессо. Новая пошлина в размере 46%, введенная США, может нарушить поставки на американский рынок. Цены на кофе и так демонстрируют рост из-за неурожаев.

Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке находятся около рекордных отметок из-за неблагоприятных погодных условий в основных регионах выращивания. Дефицит предложения привел к росту цен на фьючерсы робусты в Лондоне более чем на 40% за последний год.

Приянка Сакдева, старший эксперт брокерской компании Phillip Nova Pte., полагает, что пошлины усилят нестабильность на кофейном рынке и усугубят дефицит. Она отметила, что цены на кофе в США могут вырасти, особенно на продукты, содержащие робусту. Председатель Ассоциации кофе и какао Вьетнама Нгуен Нам Хай заявил, что был «ошеломлен» таким высоким налогом, и выразил обеспокоенность экспортными контрактами. Альтернативные поставщики, такие как Бразилия, Индонезия и Кот-д’Ивуар, не смогут полностью заменить объемы и качество вьетнамского кофе.

Сакдева добавила, что переход на арабику не является оптимальным решением, так как робуста играет важную роль в производстве дешевых растворимого кофе и эспрессо. Пошлины еще больше затруднят американским покупателям доступ к недорогой робусте, что может привести к дефициту.