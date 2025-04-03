Пошлины против Вьетнама приведут к росту цен на кофе в США

Вьетнам является крупнейшим в мире производителем робусты — сорта кофе, используемого в производстве растворимых напитков и эспрессо. Новая пошлина в размере 46%, введенная США, может нарушить поставки на американский рынок. Цены на кофе и так демонстрируют рост из-за неурожаев.
Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке находятся около рекордных отметок из-за неблагоприятных погодных условий в основных регионах выращивания. Дефицит предложения привел к росту цен на фьючерсы робусты в Лондоне более чем на 40% за последний год.
Приянка Сакдева, старший эксперт брокерской компании Phillip Nova Pte., полагает, что пошлины усилят нестабильность на кофейном рынке и усугубят дефицит. Она отметила, что цены на кофе в США могут вырасти, особенно на продукты, содержащие робусту. Председатель Ассоциации кофе и какао Вьетнама Нгуен Нам Хай заявил, что был «ошеломлен» таким высоким налогом, и выразил обеспокоенность экспортными контрактами. Альтернативные поставщики, такие как Бразилия, Индонезия и Кот-д’Ивуар, не смогут полностью заменить объемы и качество вьетнамского кофе.
Сакдева добавила, что переход на арабику не является оптимальным решением, так как робуста играет важную роль в производстве дешевых растворимого кофе и эспрессо. Пошлины еще больше затруднят американским покупателям доступ к недорогой робусте, что может привести к дефициту.