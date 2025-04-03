Пошлины против Вьетнама приведут к росту цен на кофе в США

Приянка Сакдева, старший эксперт брокерской компании Phillip Nova Pte., полагает, что пошлины усилят нестабильность на кофейном рынке и усугубят дефицит. Она отметила, что цены на кофе в США могут вырасти, особенно на продукты, содержащие робусту. Председатель Ассоциации кофе и какао Вьетнама Нгуен Нам Хай заявил, что был «ошеломлен» таким высоким налогом, и выразил обеспокоенность экспортными контрактами. Альтернативные поставщики, такие как Бразилия, Индонезия и Кот-д’Ивуар, не смогут полностью заменить объемы и качество вьетнамского кофе.