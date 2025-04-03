Под ответные пошлины США не подпадает импорт стали, алюминия, меди и золота

Кроме того, указанными пошлинами не облагается импорт автомобильных запчастей, фармацевтических товаров, полупроводников, древесины, а также «энергия и другие определенные минеральные ресурсы, которые недоступны в США». При этом они по-прежнему могут облагаться другими торговыми пошлинами, которые были введены иными правовыми актами.