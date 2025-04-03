Под ответные пошлины США не подпадает импорт стали, алюминия, меди и золота

Кроме того, указанными пошлинами не облагается импорт автомобильных запчастей, фармацевтических товаров, полупроводников, древесины, а также «энергия и другие определенные минеральные ресурсы, которые недоступны в США». При этом они по-прежнему могут облагаться другими торговыми пошлинами, которые были введены иными правовыми актами.
Ранее администрация США объявила о введении универсальных пошлин в 10% в отношении всех стран мира — они вступят в силу 5 апреля, а также повышенных индивидуальных тарифов против 60 государств, торговые отношения с которыми Соединенные Штаты считают наименее справедливыми. Индивидуальные пошлины вступят в силу 9 апреля.