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Под ответные пошлины США не подпадает импорт стали, алюминия, меди и золота

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Администрация США исключила из-под действия ответных импортных пошлин поставки стали, алюминия, меди и золотые слитки, а также другие товары критического значения. Об этом говорится в распространенном Белым домом документе.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, указанными пошлинами не облагается импорт автомобильных запчастей, фармацевтических товаров, полупроводников, древесины, а также «энергия и другие определенные минеральные ресурсы, которые недоступны в США». При этом они по-прежнему могут облагаться другими торговыми пошлинами, которые были введены иными правовыми актами.

Ранее администрация США объявила о введении универсальных пошлин в 10% в отношении всех стран мира — они вступят в силу 5 апреля, а также повышенных индивидуальных тарифов против 60 государств, торговые отношения с которыми Соединенные Штаты считают наименее справедливыми. Индивидуальные пошлины вступят в силу 9 апреля.