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Банк России понизил официальный курс доллара на пятницу

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 4 апреля 2025 года.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Курс доллара регулятор понизил с 84,5522 рубля до 84,3830 рубля.

Курс евро регулятор повысил с 91,2044 рубля до 93,1608 рубля.

Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня с 11,5258 рубля до 11,4818 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года вел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекоменодацией.