Банк России понизил официальный курс доллара на пятницу

Курс доллара регулятор понизил с 84,5522 рубля до 84,3830 рубля.
Курс евро регулятор повысил с 91,2044 рубля до 93,1608 рубля.
Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня с 11,5258 рубля до 11,4818 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года вел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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