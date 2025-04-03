Инвесторы «переваривают» пошлины Трампа

Новости, ожидания и торговые идеи. В среду в лидерах роста оказались акции НОВАТЭКа (NVTK 1225,8 ₽, +5,64%). В Bloomberg опубликовали снимки завода «Арктик СПГ-2», согласно которым он снова может быть введен в эксплуатацию. Опережающую динамику показали также акции «Евротранс» (EUTR 133,6 ₽, +4,33%) на фоне раскрытия предварительных финансовых результатов за 2024 год. Выручка за год выросла на 48% до 187 млрд руб., EBITDA увеличилась более чем на 40%. Наиболее маржинальные сегменты показали сильный рост: продажи сопутствующих товаров выросли на 41%, а выручка электрозаправок — в три раза. Менеджмент подтвердил намерение выплатить 15 ₽ на акцию в виде дивидендов за IV квартал 2024 года, к текущей цене акции дивидендная доходность составляет 11,4%.