Инвесторы «переваривают» пошлины Трампа

Рынок накануне. Индекс МосБиржи скорректировался на 1,28% по итогам основных торгов в среду. Тем не менее индекс компенсировал потери на фоне сильного роста на вечерней сессии. Индекс RGBI потерял 0,18%.
Минфин России 2 апреля провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном на 33,16 млрд руб. при общем спросе 71,42 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 15,6% годовых. Это уже седьмой аукцион подряд, на котором ставка по таким ОФЗ не превышает 16% по результатам размещений.
Котировки Brent снизились на 0,83%. Запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей и дистиллятов — на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей. Но сильное движение произошло ближе к полуночи, за час котировки обвалились почти на 2%, на фоне новости о том, что администрация США ввела новые мировые пошлины, выведя торговые войны на новый уровень эскалации. Повышение импортных пошлин США и ответные меры других стран увеличивают риски замедления мировой экономики и ускорения инфляции. Опасения перед ослаблением мирового спроса продолжат оказывать давление на цены на товарно-сырьевых рынках.
Темпы роста индекса потребительских цен в России за неделю с 25 по 31 марта ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, годовая инфляция повысилась до 10,24%. В Банке России заявили, что инфляционная динамика в первом квартале оказалась ниже февральского прогноза (7−8% на 2025 год) и уже сейчас отмечаются признаки замедления темпов роста цен. В марте бюджетные расходы вернулись к привычной сезонности, что также способствует снижению инфляционного давления.
Новости, ожидания и торговые идеи. В среду в лидерах роста оказались акции НОВАТЭКа (NVTK 1225,8 ₽, +5,64%). В Bloomberg опубликовали снимки завода «Арктик СПГ-2», согласно которым он снова может быть введен в эксплуатацию. Опережающую динамику показали также акции «Евротранс» (EUTR 133,6 ₽, +4,33%) на фоне раскрытия предварительных финансовых результатов за 2024 год. Выручка за год выросла на 48% до 187 млрд руб., EBITDA увеличилась более чем на 40%. Наиболее маржинальные сегменты показали сильный рост: продажи сопутствующих товаров выросли на 41%, а выручка электрозаправок — в три раза. Менеджмент подтвердил намерение выплатить 15 ₽ на акцию в виде дивидендов за IV квартал 2024 года, к текущей цене акции дивидендная доходность составляет 11,4%.
В четверг результаты о опубликует ГК «Астра» (ASTR 430,8 ₽, +0,27%). В среду акции компании показали сильное восстановление уровня поддержки. Ожидаем, что компания сохранит высокие темпы роста, отгрузки группы в IV квартале 2024 выросли на 61% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Исходя из этого, ожидаем, что выручка составит порядка 17 млрд руб., что на 78% выше, чем годом ранее. В целом акции представителей IT-сектора находятся под давлением с начала года и демонстрируют слабую динамику. На фоне геополитической оттепели, идет все больше разговоров про возвращение западных компаний, в частности, Microsoft. Инвесторы считают, это может негативно отразиться на дальнейшем росте отгрузок операционной системы «Астра».
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.