Назван неожиданный возможный покупатель TikTok

Напомним, что 19 января в США вступил в силу закон «О защите американцев от контролируемых иностранными противниками приложений», фактически запрещающий работу TikTok в США под контролем китайской компании ByteDance. Однако, президент Дональд Трамп предоставил TikTok отсрочку, поручив Министерству юстиции не применять закон в течение 75 дней. Этот период истекает в субботу, 5 апреля, и к этому моменту сделка по продаже американского подразделения TikTok должна быть заключена, иначе приложение окажется заблокировано.