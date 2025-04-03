Назван неожиданный возможный покупатель TikTok

Этот шаг был предпринят в самый последний момент, буквально за несколько дней до истечения крайнего срока, когда популярное приложение должно быть продано или столкнется с блокировкой в Соединенных Штатах.
По информации источников, знакомых с ходом переговоров, заявку Amazon пока не воспринимают всерьез. В то же время ряд заинтересованных сторон активизировали усилия, пытаясь убедить власти в своей готовности приобрести TikTok.
Напомним, что 19 января в США вступил в силу закон «О защите американцев от контролируемых иностранными противниками приложений», фактически запрещающий работу TikTok в США под контролем китайской компании ByteDance. Однако, президент Дональд Трамп предоставил TikTok отсрочку, поручив Министерству юстиции не применять закон в течение 75 дней. Этот период истекает в субботу, 5 апреля, и к этому моменту сделка по продаже американского подразделения TikTok должна быть заключена, иначе приложение окажется заблокировано.
Администрация Трампа рассматривает различные предложения от компаний, включая Oracle и Perplexity, а также от частных лиц, таких как известный блогер Джимми Дональдсон (MrBeast), ведущий «Shark Tank» Кевин О’Лири, основатель Employer.com Джесси Тинсли и миллиардер Фрэнк МакКурт. В среду президент планирует встретиться с представителями Белого дома для обсуждения дальнейшей судьбы TikTok, подчеркивая, что окончательное решение останется за ним.
Не исключается вариант, при котором Трамп одобрит сделку с участием нескольких американских инвесторов, включая Oracle и инвестиционную компанию Blackstone. Однако такая схема, не являясь формальной продажей, может не соответствовать требованиям закона.
Хотя закон должен вступить в силу 5 апреля, не исключено, что Трамп вновь воспользуется правом на продление крайнего срока.