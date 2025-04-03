Набиуллина предупредила о рисках снижения ключевой ставки

«Мы с большой осторожностью подходим к снижению ключевой ставки, учитывая, опять же, опыт 2024 года. На последнем заседании в марте снижение даже не обсуждалось. Более того, на столе, что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски», — подчеркнула Набиуллина.