Набиуллина предупредила о рисках снижения ключевой ставки

В среду, 3 апреля, проходит совместное заседание комитетов Государственной Думы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.
«Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка, и если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — сказала глава ЦБ.
При этом, отметила она, повышение ключевой ставки все еще «на столе» у регулятора. Если инфляционные риски реализуются.
«Мы с большой осторожностью подходим к снижению ключевой ставки, учитывая, опять же, опыт 2024 года. На последнем заседании в марте снижение даже не обсуждалось. Более того, на столе, что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски», — подчеркнула Набиуллина.
Говоря о снижении инфляции, председатель ЦБ сказала, что инфляция в России продолжит снижаться.
«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет все еще выше 4%», — сказала она.
На снижение инфляции, добавила Набиуллина, также будет работать укрепление российской валюты.
«Текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, но, конечно, если оно будет устойчивым», — пояснила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».