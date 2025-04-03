Минфин США объяснил отсутствие РФ в тарифном списке

Источник газеты The New York Times в Белом доме сказал, что пошлины против России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи не вводились, поскольку эти страны «уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, и наши ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами».
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары торговых партнеров, которые, по мнению его администрации, создали нетарифные барьеры для американских товаров. В частности, тарифы для Китая — 34%, ЕС — 20%, а базовая пошлина на весь импорт — 10%. России в списке по взаимным пошлинам не оказалось.
Исключения по взаимным пошлинам Дональд Трамп сделал для стали, алюминия, меди, золота и фармацевтической продукции. Базовая пошлина на весь импорт начнет действовать в США с 5 апреля, на товары торговых партнеров — с 9 апреля.