Минфин США объяснил отсутствие РФ в тарифном списке

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News сказал, что РФ не вошла в список стран, в отношении которых были введены пошлины, поскольку «Соединенные Штаты не торгуют с Россией». Он отметил, что сейчас в отношении России действуют санкции США.