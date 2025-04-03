Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета в апреле в объеме 29,7 млрд рублей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета России в апреле 2025 года составят 29,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.
«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле 2025 года в размере 29,7 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2025 года составило минус 65,6 млрд рублей», — сообщает Минфин РФ.
Отмечается, что отрицательная корректировка обусловлена преимущественно снижением объемов добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозными значениями и уточнением размера налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по итогам 2024 года.
Выплаты из бюджета РФ нефтяным компаниям по топливному демпферу в марте 2025 года составили 100,3 млрд рублей, феврале — 148,3 млрд рублей, в январе — 156,4 млрд рублей.