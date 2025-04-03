Макростатистика. Ключевая ставка, инфляция

Недельная инфляция продолжила расти, несмотря на сильные позиции рубля и признаки замедления роста российской экономики. За прошедшую неделю (по состоянию на 31 марта) инфляция составила 0,2%, что соответствует 10,8% в пересчете на год (после коррекции на сезонность).
По недельным данным, инфляция за весь март составила 0,55%, что соответствует 6,5% в пересчете на год после коррекции на сезонность. Предварительно это меньше, чем в январе-феврале 2025 г. (в среднем 9,1% SAAR), но выше, чем в марте прошлого года (4,8% SAAR). Итоговые данные за март Росстат опубликует на следующей неделе.
Без фактического улучшения внешних условий укрепление рубля, вероятнее всего, будет временным, поэтому пока снижение инфляции нельзя считать устойчивым.
Однако есть неопределенность по поводу скорости и срока возврата валютного курса к прежним уровням. Чем дольше рубль будет оставаться относительно крепким, тем более сдержанной должна быть инфляция и тем выше вероятность более раннего, чем ожидалось в начале года, снижения ключевой ставки.
Для того чтобы делать выводы об устойчивости замедления роста цен необходим более длительный срок наблюдения за динамикой как самой инфляции, так и более широкого круга макропоказателей, что соответствует основной идее резюме обсуждения ключевой ставки на заседании 21 марта 2025 г.
В базовом сценарии ожидаем, что к снижению ключевой ставки Банк России сможет перейти в июле 2025 г.
Рубль
На прошедшей неделе рубль незначительно укреплялся в условиях налогового периода. Вероятно, экспортеры готовились к выплатам заранее и объем их операций был ниже, чем обычно. К концу недели курс доллара вышел к уровням около 84 ₽, юаня — около 11,45 ₽
Позиции рубля оставались сильными в условиях отсутствия значимых изменений в геополитических условиях. Поддержку национальной валюте также продолжает оказывать высокая ключевая ставка.
При этом по-прежнему происходит некоторое снижение процентных ставок по банковским продуктам.
Так, средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках, по последним данным Банка России, в середине марта снизилась до 20,38%, что на 1,9 п.п. меньше, чем на локальном пике в середине декабря 2024 г.
Уменьшение процентных ставок происходит в условиях пересмотра ожиданий по ключевой ставке, притока средств населения в банки, снижения кредитования.
Недельная инфляция выросла до 6,2% после 3% на предыдущей неделе (с коррекцией на сезонность в пересчете на год), но остается ниже уровней предыдущих месяцев.
Для того чтобы делать выводы об устойчивости замедления роста цен необходим более длительный срок наблюдения за динамикой как самой инфляции, так и более широкого круга макропоказателей. В базовом сценарии ожидаем, что к снижению ключевой ставки Банк России сможет перейти в июле 2025 г.
На предстоящей неделе при отсутствии изменений в геополитической ситуации рубль может несколько ослабнуть после завершения налогового периода.
На текущей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 82−86 ₽, юаня — в коридоре 11,2−11,8 ₽
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