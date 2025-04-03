Макростатистика. Ключевая ставка, инфляция

По недельным данным, инфляция за весь март составила 0,55%, что соответствует 6,5% в пересчете на год после коррекции на сезонность. Предварительно это меньше, чем в январе-феврале 2025 г. (в среднем 9,1% SAAR), но выше, чем в марте прошлого года (4,8% SAAR). Итоговые данные за март Росстат опубликует на следующей неделе.