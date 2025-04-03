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Китай планирует ответить на американские товарные пошлины

КНР планирует ввести ответные меры на американские пошлины в отношении продукции из Китая, которые анонсировал в среду президент США Дональд Трамп. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой китайского Министерства коммерции.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Китай решительно выступает против этого, мы твердо примем контрмеры для защиты наших собственных прав и интересов», — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнили в Министерестве коммерции, пошлины, введенные со стороны США, «наносят серьезный ущерб законным правам и интересам всех стран и являются типичной практикой одностороннего запугивания».

Кроме того в ведомстве считают, что повышение тарифов «не сможет решить собственные проблемы США, а протекционизм Трампа не только нанесет ущерб американским интересам, но и поставит под угрозу глобальное экономическое развитие, а также стабильность цепочек производства и поставок продукции».

Президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов для более чем 250 стран, включая Китай. Ставка тарифов для Китая установлена на уровне 34% и вступит в силу с 9 апреля 2025 года. Трамп объяснил, что введённые пошлины составляют половину ставок, которые данные страны применяют в отношении американского импорта. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что новые тарифы будут добавляться к уже существующим сборам, в результате чего суммарная ставка для Китая достигнет 54%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».