Китай планирует ответить на американские товарные пошлины

Президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов для более чем 250 стран, включая Китай. Ставка тарифов для Китая установлена на уровне 34% и вступит в силу с 9 апреля 2025 года. Трамп объяснил, что введённые пошлины составляют половину ставок, которые данные страны применяют в отношении американского импорта. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что новые тарифы будут добавляться к уже существующим сборам, в результате чего суммарная ставка для Китая достигнет 54%.