Китай планирует ответить на американские товарные пошлины

«Китай решительно выступает против этого, мы твердо примем контрмеры для защиты наших собственных прав и интересов», — подчеркнули в ведомстве.
Как уточнили в Министерестве коммерции, пошлины, введенные со стороны США, «наносят серьезный ущерб законным правам и интересам всех стран и являются типичной практикой одностороннего запугивания».
Кроме того в ведомстве считают, что повышение тарифов «не сможет решить собственные проблемы США, а протекционизм Трампа не только нанесет ущерб американским интересам, но и поставит под угрозу глобальное экономическое развитие, а также стабильность цепочек производства и поставок продукции».
Президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов для более чем 250 стран, включая Китай. Ставка тарифов для Китая установлена на уровне 34% и вступит в силу с 9 апреля 2025 года. Трамп объяснил, что введённые пошлины составляют половину ставок, которые данные страны применяют в отношении американского импорта. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что новые тарифы будут добавляться к уже существующим сборам, в результате чего суммарная ставка для Китая достигнет 54%.
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