Каким будет курс рубля 4 апреля 2025 года: прогноз эксперта

Индекс МосБиржи в четверг с утра попытался показать отскок, но днем продавцы пошли в атаку. Беспрецедентная череда «красных» сессий продолжилась, сегодня не устоял рубеж 2900 п. Вклад в развитие коррекции внес сегодняшний резкий спад цен на нефть. Не внушили оптимизма и вышедшие накануне данные Росстата по недельной инфляции — рост цен с 25 по 31 марта ускорился до 0,20%, а в годовом выражении — до 10,24%.
Нефть, как и другие сырьевые товары, отреагировала падением котировок на введение США повышенных импортных пошлин. Удар может принять на себя Китай — крупнейший мировой потребитель энергоресурсов. Еще одной неожиданностью для рынка нефти стало решение ОПЕК+ повысить добычу в мае на 411 тыс. баррелей в сутки вместо ранее планируемого роста на 135 тыс. баррелей в сутки.
Начало горячей фазы торговой войны обеспокоило инвесторов по всему миру, биржевые индексы, в том числе в самих США, ушли в минус. Позитивная макростатистика лишь немного утешила инвесторов — мартовские индексы деловой активности в секторе услуг (PMI) в еврозоне, США и КНР (от Caixin) превысили прогнозы и остались в зоне роста (выше 50 п.).
Ключевой статистикой пятницы будет отчет по рынку труда США за март. Также под занавес недели состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. На российском рынке совет директоров Московской биржи рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по результатам 2024 г.
Фактор пятницы в условиях геополитической неопределенности и мрачных настроений на мировых рынках может сохранить слабость рыночной динамики. Прогноз по индексу МосБиржи на 4 апреля — 2850−3000 п.
Рубль сегодня был практически невозмутим на фоне штормящих внешних рынков и провала цен на нефть — юань у 11,5, доллар на межбанке у 84. Правда, к евро российская валюта несла ощутимые потери, что связано с резким ослаблением американской валюты на мировом рынке. Последнее было вызвано объявлением импортных торговых пошлин США. Для рублевых активов это может быть в перспективе негативно, так как усилилась угроза для спроса и цен на энергоресурсы. Если нефть продолжит дешеветь или забуксует ниже $70, то рубль почувствует это с временным лагом в месяц-полтора. А пока для него есть и позитивные новости. Совокупные продажи иностранной валюты на внутреннем рынке с 7 апреля по 12 мая составят почти 10,5 млрд руб. ежедневно — это на 75,5% выше, чем в предыдущий месячный период. В конце недели ждем юань на уровне 11,4−11,7, доллар — 83−85 ₽
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