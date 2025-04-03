Каким будет курс рубля 4 апреля 2025 года: прогноз эксперта

Рубль сегодня был практически невозмутим на фоне штормящих внешних рынков и провала цен на нефть — юань у 11,5, доллар на межбанке у 84. Правда, к евро российская валюта несла ощутимые потери, что связано с резким ослаблением американской валюты на мировом рынке. Последнее было вызвано объявлением импортных торговых пошлин США. Для рублевых активов это может быть в перспективе негативно, так как усилилась угроза для спроса и цен на энергоресурсы. Если нефть продолжит дешеветь или забуксует ниже $70, то рубль почувствует это с временным лагом в месяц-полтора. А пока для него есть и позитивные новости. Совокупные продажи иностранной валюты на внутреннем рынке с 7 апреля по 12 мая составят почти 10,5 млрд руб. ежедневно — это на 75,5% выше, чем в предыдущий месячный период. В конце недели ждем юань на уровне 11,4−11,7, доллар — 83−85 ₽