«Готовы к борьбе»: как мировые лидеры отреагировали на тарифы Трампа

Дональд Трамп заявил, что введет 10%-ный базовый тариф на весь импорт в Соединенные Штаты и более высокие пошлины для некоторых крупнейших торговых партнеров страны. Таким образом, ставки для Китая будут установлены на уровне 34%, в то время как для Европейского союза и Японии — 20% и 24% соответственно. С Индии будет взиматься импортная пошлина в размере 26%. Как главы государств отреагировали на видение Трампа «независимости» Америки — в материале Финансов Mail.