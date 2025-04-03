«Готовы к борьбе»: как мировые лидеры отреагировали на тарифы Трампа

Китай
Как сообщает NDTV, Министерство торговли Китая призвало Вашингтон «немедленно отменить» радикальные новые тарифы, предупредив, что они «ставят под угрозу глобальное экономическое развитие» и нанесут ущерб интересам США и международным цепочкам поставок.
«Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры и надлежащим образом урегулировать разногласия с торговыми партнерами посредством равноправного диалога», — заявили в министерстве. Там добавили, что «в торговой войне нет победителя».
Австралия
Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что американский народ заплатит еще большую цену за этот неоправданный шаг.
«Именно американский народ заплатит самую высокую цену за эти необоснованные тарифы. Вот почему наше правительство не будет стремиться вводить ответные тарифы. Мы не будем участвовать в гонке на выживание, которая ведет к повышению цен и замедлению экономического роста», — сказал он.
Канада
Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал «бороться» с высокими тарифами Трампа, которые, по его словам, «коренным образом изменят мировую торговую систему».
Как пишет NDTV, влияние последнего объявления Трампа о тарифах для Канады было ограниченным по сравнению с другими крупными торговыми партнерами США, но Карни сказал, что американские пошлины на сталь, алюминий и автомобили «напрямую затронут миллионы канадцев».
«Мы собираемся бороться с этими тарифами с помощью контрмер», — заявил Карни в Оттаве.
Великобритания
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «торговая война не отвечает ничьим интересам».
«Мы подготовились ко всем возможным вариантам развития событий — и мы ничего не будем исключать», — заявил он парламенту.
Ирландия
Министр торговли Ирландии Саймон Харрис заявил, что Ирландия и Европейский союз готовы найти решение путем переговоров с США. «Переговоры и диалог — это всегда лучший способ продвижения вперед», — сказал Харрис.
Испания
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна «будет защищать свои компании и работников и продолжит стремиться к открытому миру».
Италия
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также пообещала сотрудничать с президентом Трампом, чтобы найти соглашение, позволяющее избежать «торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад».
«Мы сделаем все возможное, чтобы достичь соглашения с Соединенными Штатами, с целью избежать торговой войны, которая неизбежно ослабила бы Запад в пользу других глобальных игроков», — сказала она.
Швеция
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что его страна не хочет роста торговых барьеров. «Мы не хотим торговой войны… Мы хотим вернуться на путь торговли и сотрудничества вместе с США, чтобы люди в наших странах могли наслаждаться лучшей жизнью», — сказал он.
Бразилия
Крупнейшая экономика Латинской Америки, Бразилия, в среду одобрила закон о противодействии 10%-ным тарифам, введенным Трампом. Немедленной реакции со стороны президента не последовало, но на прошлой неделе Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна «не может стоять на месте» перед лицом тарифов.