«Госуслуги» ограничат доступ к фининформации при подозрении на действия мошенников

Так, доступ может быть ограничен к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия» и «Льготы и выплаты». Кроме того, как отметили в министерстве, при подозрении на взлом аккаунта, как и раньше будет ограничена возможность войти с помощью «Госуслуг» на чувствительные ресурсы. Например, нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ». «Получить доступ к аккаунту “Госуслуг” можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из смс. Если это случилось и учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к “Госуслугам”, — пояснили в министерстве.