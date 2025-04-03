ФАС не выявила нарушений антимонопольного законодательства в рыбной отрасли

Магазинов сообщил, что в результате анализа формирования наценок было выявлено большое количество посредников, число которых может быть до шести в цепочке. По его словам, наценка посредников составляет от 5 до 50%, в результате чего цена от рыбака до конечного поставщика может вырасти в три раза. Кроме того, наценка торговой сети не ограничена и в отдельных случаях может составлять более 50%. «Таким образом цена на продукцию в процессе ее движения от рыбодобытчика до торговой сети может вырастать от 2 до 3,5 раза», — подчеркнул Магазинов.