ФАС не выявила нарушений антимонопольного законодательства в рыбной отрасли

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не выявила нарушений антимонопольного законодательства, сговоров и злоупотреблений доминирующим положением в рыбной отрасли. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы ФАС Геннадий Магазинов.
«Мы провели анализ формирования наценок на пять видов рыбы с минимальной степенью обработки по цепочке от рыбака до прилавка — по пикше, минтаю, треске, горбуше и сельди. Нарушений антимонопольного законодательства, сговоров, злоупотреблений доминирующим положением в отрасли мы не выявили, но считаем, что цены на рыбу можно оптимизировать в цепочке поставок», — сказал Магазинов.
По его словам, сейчас запуск биржевой торговли рыбной продукцией обсуждается с отраслью и ведомствами, в то же время идеи перевести на биржу всю рыбную продукцию нет. «Надеюсь, в этом году примем нормативные решения, которые позволят запустить торговлю», — подчеркнул он.
Магазинов сообщил, что в результате анализа формирования наценок было выявлено большое количество посредников, число которых может быть до шести в цепочке. По его словам, наценка посредников составляет от 5 до 50%, в результате чего цена от рыбака до конечного поставщика может вырасти в три раза. Кроме того, наценка торговой сети не ограничена и в отдельных случаях может составлять более 50%. «Таким образом цена на продукцию в процессе ее движения от рыбодобытчика до торговой сети может вырастать от 2 до 3,5 раза», — подчеркнул Магазинов.
В связи с этим ФАС подготовила несколько предложений по сокращению числа посредников и росту предложения рыбной продукции за счет развития биржевой торговли рыбой, увеличения количества ярмарок, рыбных рынков, создания федеральных сетей магазинов рыбной продукции, рассказал Магазинов. «Также мы предлагаем использовать механизм регистрации внебиржевых сделок и развивать аквакультуру в европейской части РФ», — добавил он.
В октябре 2024 года служба сообщила, что ФАС проводит анализ цен на рыбную продукцию в стране. Тогда ведомство направило рыбодобывающим организациям и поставщикам запросы о предоставлении информации об объемах вылова и первичной переработке, сведений об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукци и, условиях и сроках ее хранения.