ФАС не исключила выделения отдельных тарифов на электроэнергию для майнеров

По его словам, проблема нелегального майнинга успешно решается дифференцированными тарифами, а легальные «белые» майнеры в целом являются выгодными клиентами для энергетики ввиду равномерного потребления.
«Оптимальным решением является перенос майнинга в энергопрофицитные районы, не запретами, а экономическими стимулами. Действующее регулирование не всегда позволяет это сделать. Для этого возможно введение дополнительной четвертой ценовой категории потребителей», — сказал замглавы ФАС. Для этого необходимо соответствующее изменение законодательства, добавил он.
По словам Магазинова, изменение тарифов на электроэнергию для майнеров обсуждается. «Вопрос по расширению тарифного меню для таких потребителей обсуждается, но от конкретной проработки пока далек. В энергопрофицитных районах тариф должен быть привлекательным для потенциальных участников рынка, тогда как в областях с рисками дефицита целесообразно проработать вопрос специального ценообразования. Тут могут быть повышающие коэффициенты в тарифе — как в оптовом, так и в электросетевом сегменте», — пояснил он.