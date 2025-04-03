ФАС не исключила выделения отдельных тарифов на электроэнергию для майнеров

По словам Магазинова, изменение тарифов на электроэнергию для майнеров обсуждается. «Вопрос по расширению тарифного меню для таких потребителей обсуждается, но от конкретной проработки пока далек. В энергопрофицитных районах тариф должен быть привлекательным для потенциальных участников рынка, тогда как в областях с рисками дефицита целесообразно проработать вопрос специального ценообразования. Тут могут быть повышающие коэффициенты в тарифе — как в оптовом, так и в электросетевом сегменте», — пояснил он.