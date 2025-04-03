ФАС может весной согласовать ценовые политики 11 авиакомпаний

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ может согласовать весной коммерческие политики 11 авиакомпаний, сообщил заместитель руководителя ФАС Геннадий Магазинов в интервью ТАСС.
«Нам их (коммерческие политики — прим. ТАСС) направили 11 компаний, мы утвердили документы “Аэрофлота” и S7, остальные рассматриваем. Должны [согласовать ценовые политики] до 1 сентября. Но думаю, согласуем раньше. Хотелось бы раньше, чтоб период отпусков встретить уже с этими политиками», — сказал он.
В коммерческих политиках авиаперевозчики определяют принципы ценообразования на авиабилеты и фиксируют объем продаж билетов по ценам ниже себестоимости. «Ориентир уже задали две компании [»Аэрофлот’и S7], заявив, что таких билетов у них будет порядка 60%. Это правильный ориентир. Ожидаем, что эту планку поддержат и остальные компании", — добавил замглавы службы.
В январе ФАС согласовала коммерческие политики авиакомпаний «Аэрофлот» и S7. Они задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля авиабилетов, продаваемых по максимальному тарифу, составит меньше 2,5%.
По словам Магазинова, коммерческие политики позволят добиться прозрачности изменения стоимости и доступности авиабилетов. Кроме того, они помогут более эффективно следить за соблюдением антимонопольного законодательства, поскольку описывают алгоритмы ценообразования, что позволяет отслеживать рост стоимости авиабилетов и оценивать ее обоснованность, объяснил он. «Пока фактов нарушений антимонопольного законодательства на рынке авиаперевозок не выявлено», — подчеркнул заместитель руководителя ФАС. Помимо установления стартовой цены и доли продаж билетов по цене ниже экономически обоснованного тарифа, в согласованных политиках авиакомпании добровольно решили ограничить норму рентабельности на внутренних перевозках, заключил он.
Ранее Минтранс обязал все российские авиакомпании сформировать к сентябрю 2025 года ценовые политики. В марте прошлого года ФАС сообщила о возбуждении в отношении авиакомпании S7 дела в связи с неисполнением ею официального предупреждения ведомства. Претензии антимонопольного регулятора связаны с тем, что авиакомпания в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости, но при этом различия в цене не связаны с оказанием услуг на борту или дополнительными расходами перевозчика. В апреле ФАС обратилась к «Аэрофлоту», «Победе», «Уральским авиалиниям», Nordwind, Smartavia, Utair с требованием скорректировать цены на авиаперевозки.