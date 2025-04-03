ФАС может весной согласовать ценовые политики 11 авиакомпаний

Ранее Минтранс обязал все российские авиакомпании сформировать к сентябрю 2025 года ценовые политики. В марте прошлого года ФАС сообщила о возбуждении в отношении авиакомпании S7 дела в связи с неисполнением ею официального предупреждения ведомства. Претензии антимонопольного регулятора связаны с тем, что авиакомпания в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости, но при этом различия в цене не связаны с оказанием услуг на борту или дополнительными расходами перевозчика. В апреле ФАС обратилась к «Аэрофлоту», «Победе», «Уральским авиалиниям», Nordwind, Smartavia, Utair с требованием скорректировать цены на авиаперевозки.