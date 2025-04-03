Краткосрочный взгляд. Общая картина на российском рынке остается без изменений — волатильность останется повышенной, а ситуация вокруг украинского кризиса продолжит оказывать значительное влияние на локальных инвесторов, как и данные по инфляции. Тем не менее на текущий момент российский рынок выглядит перепроданным, поэтому, если бы не вчерашние панические распродажи на глобальных рынках на фоне масштабных пошлин Трампа, краткосрочно можно было бы ожидать технического отскока.
Вчера. По итогам основной сессии в среду Индекс МосБиржи продолжил снижаться, и с учетом предыдущих коррекционных дней общее падение составило уже порядка 10%. Причины все те же — надежды на быстрые геополитические перемены не оправдались, а монетарная политика ЦБ остается жесткой. К тому же вчера вышли данные по инфляции, которые показали ускорение роста цен. За океаном основные индексы закрылись на зеленой территории — инвесторы ждали, когда президент США объявит подробности новых пошлин, что произошло уже после окончания торгов и с утра негативно отражается на индексах, которые падают на порядка 3%.
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