Волатильность останется повышенной

Вчера. По итогам основной сессии в среду Индекс МосБиржи продолжил снижаться, и с учетом предыдущих коррекционных дней общее падение составило уже порядка 10%. Причины все те же — надежды на быстрые геополитические перемены не оправдались, а монетарная политика ЦБ остается жесткой. К тому же вчера вышли данные по инфляции, которые показали ускорение роста цен. За океаном основные индексы закрылись на зеленой территории — инвесторы ждали, когда президент США объявит подробности новых пошлин, что произошло уже после окончания торгов и с утра негативно отражается на индексах, которые падают на порядка 3%.