Эксперт: Россия напрямую не зависит от американских пошлин

«Россия прямо не зависит от тарифных инициатив Трампа, поскольку наша торговля из-за санкций кратно сократилась, и никаких новых пошлин для России пока не придумали. Тем не менее российская экономика тоже может столкнуться с вызовами», — написал Максим Медведков в колонке для «Ъ».