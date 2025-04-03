Эксперт: Россия напрямую не зависит от американских пошлин

При этом, по его словам, ухудшение экономической конъюнктуры в других государствах может привести к снижению спроса на российские экспортные товары.
«Россия прямо не зависит от тарифных инициатив Трампа, поскольку наша торговля из-за санкций кратно сократилась, и никаких новых пошлин для России пока не придумали. Тем не менее российская экономика тоже может столкнуться с вызовами», — написал Максим Медведков в колонке для «Ъ».
Как пояснил господин Медведков, после вступления в силу американских пошлин предназначенные для США товары пойдут в других направлениях и «по любым ценам». Он считает, что тарифная политика Дональда Трампа приведет к снижению спроса в том числе на нефть, газ и металлы из России.