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Эксперт рассказал, сможет ли Китай спасти Европу от торговой войны

Новые пошлины и новые тарифы пообещал ввести президент США Дональд Трамп, называя это «днем освобождения». Какими будут последствия торговой войны для Европы и сможет ли Китай ее «защитить» — Финансам Mail рассказал Чжао Цзелинь, к.э.н., старший научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Евросоюзу в ближайшее время придется ускоренно переориентироваться на азиатский рынок, особенно на Китай, считает эксперт. Этот процесс уже идет: в 2024 году торговля ЕС с Китаем увеличилась до 22% от общего объема Европы.

«Китай имеет явные преимущества в таких областях, как сталь, электромобили, химическая продукция и электронные изделия», — отметил он.

Чжао Цзелинь добавил, что основными товарами, которые Европа импортирует из США, являются сырая нефть, фармацевтическая продукция и природный газ.

«Поскольку Китай также является крупным импортером нефти и природного газа, он не может заменить американское ископаемое топливо, а его конкурентоспособность в фармацевтическом секторе недостаточна, поэтому и в этой сфере он не сможет стать полноценной альтернативой США в ближайшие годы», — подчеркнул Чжао Цзелинь.

При этом, напомнил эксперт, значительным преимуществом в сфере нефти и природного газа обладает Россия.

Он также подчеркнул, что заместить американские товары на европейских рынках могут государства Азии и Латинской Америки, в частности, члены МЕРКОСУР. В прошлом году ЕС заключил соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР, чтобы диверсифицировать зависимость от США, рассказал Чжао Цзелинь.

МЕРКОСУР — это общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение, заключенное в 1991 году. На текущий момент в блок входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия. Членство Венесуэлы приостановлено с 2017 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».