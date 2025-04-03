Эксперт рассказал, сможет ли Китай спасти Европу от торговой войны

Евросоюзу в ближайшее время придется ускоренно переориентироваться на азиатский рынок, особенно на Китай, считает эксперт. Этот процесс уже идет: в 2024 году торговля ЕС с Китаем увеличилась до 22% от общего объема Европы.
«Китай имеет явные преимущества в таких областях, как сталь, электромобили, химическая продукция и электронные изделия», — отметил он.
Чжао Цзелинь добавил, что основными товарами, которые Европа импортирует из США, являются сырая нефть, фармацевтическая продукция и природный газ.
«Поскольку Китай также является крупным импортером нефти и природного газа, он не может заменить американское ископаемое топливо, а его конкурентоспособность в фармацевтическом секторе недостаточна, поэтому и в этой сфере он не сможет стать полноценной альтернативой США в ближайшие годы», — подчеркнул Чжао Цзелинь.
При этом, напомнил эксперт, значительным преимуществом в сфере нефти и природного газа обладает Россия.
Он также подчеркнул, что заместить американские товары на европейских рынках могут государства Азии и Латинской Америки, в частности, члены МЕРКОСУР. В прошлом году ЕС заключил соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР, чтобы диверсифицировать зависимость от США, рассказал Чжао Цзелинь.
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