Эксперт рассказал, сможет ли Китай спасти Европу от торговой войны

«Поскольку Китай также является крупным импортером нефти и природного газа, он не может заменить американское ископаемое топливо, а его конкурентоспособность в фармацевтическом секторе недостаточна, поэтому и в этой сфере он не сможет стать полноценной альтернативой США в ближайшие годы», — подчеркнул Чжао Цзелинь.