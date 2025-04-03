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Эксперт оценил, как ЦБ может реализовать поручение Путина по борьбе с мошенничеством

Владимир Путин поручил правительству и Банку России выработать новые способы борьбы с мошенничеством. Сколько денег теряют граждане страны из-за обмана и как можно изменить ситуацию — Финансы Mail спросили у Михаила Спицына, инженера-аналитика аналитического центра компании «Газинформсервис».

Источник: Viri Gutiérrez

Как сообщал Цетробанк в феврале, за 2024 год мошенники украли у россиян с банковских счетов рекордные 27,5 млрд рублей. Это выше показателя 2023 года на 74,4%. Основной объем денежных средств — 26,9 млрд рублей — был украден со счетов физических лиц. У юридических лиц было украдено всего лишь 667 млн рублей.

Регулятор связал эту тенденцию с ростом безналичных операций и изменением учета данных.

«Статистика подтверждает тревожный тренд — мошеннические схемы не просто множатся, но и адаптируются, сохраняя ядро атак — эксплуатацию человеческой доверчивости и недостаточной киберграмотности», — отметил Михаил Спицын.

В 2025 году, прогнозирует эксперт, атаки станут ещё филиграннее. злоумышленники смогут использовать интеграцию в нейросетевые сервисы, поддельные голосовые помощники. «Или тщательно подобрать промпт для генерации качественного фишинга. Однако их основа останется прежней: манипуляция, а не взлом», — прогнозирует собеседник.

Недавние меры, принятые в России, перекрывают злоумышленникам несколько способов обмана россиян. «Возможности подтверждения финансовых операций, идентификация звонков, запрет на информирование через недоверенные каналы связи повышают безопасность населения», — заявил он и добавил, что координационный центр борьбы с телефонным и интернет мошенничеством стал бы отличной дополнительной мерой защиты.

«Например имея в своем распоряжении идентификационные списки номеров телефонов, специалисты центра могли бы идентифицировать организации, занимающиеся мошеннической деятельностью. Многое будет зависеть от масштабов проекта и инициатив», — считает Мизаил Спицын.

В любом случае, каким образом не был бы создан центр и какой бы набор функций он не имел, обеспечение защиты в разных плоскостях, а именно на законодательном уровне, создания центров киберграмотности и борьбы с мошенничеством, с возможностью расследовать инциденты, это серьезный комплекс мер, который повысит уровень защищенности населения, подытожил он.