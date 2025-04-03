Эксперт оценил, как ЦБ может реализовать поручение Путина по борьбе с мошенничеством

В любом случае, каким образом не был бы создан центр и какой бы набор функций он не имел, обеспечение защиты в разных плоскостях, а именно на законодательном уровне, создания центров киберграмотности и борьбы с мошенничеством, с возможностью расследовать инциденты, это серьезный комплекс мер, который повысит уровень защищенности населения, подытожил он.