Экономист Портанский скептически оценил пошлины США

Эксперт отметил, что решения, принятые Трампом за время его президентства, приведут к ухудшению внутренней экономической ситуации. «Возникнут протесты со стороны граждан, потому что цены будут расти, претензии со стороны предпринимателей, потому что их производство будет дороже обходиться из-за того, что их продукция в силу значительной составляющей импорта в ней будет более дорогой. И в экспорте сегодня у развитого государства очень большая доля импорта, то есть комплектующие материалы они закупают и после этого производят свою продукцию. И если будут высокие пошлины, их продукция станет дороже, они потеряют конкурентоспособность. Все эти эффекты в скором времени скажутся, и тогда придется либо давать задний ход, либо я не исключаю, что мы скоро увидим импичмент Трампа», — спрогнозировал эксперт.