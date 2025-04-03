Экономист Портанский скептически оценил пошлины США

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп лукавит, говоря о том, что внешнеторговая и экономическая политика вызвала чрезвычайную ситуацию в стране и как следствие введение взаимных таможенных пошлин. Его действия могут привести либо к отмене собственных решений, либо к импичменту, заявил ТАСС профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.
«Чрезвычайное положение объявляется не для пошлин, а в связи с какой-то угрозой. В данном случае администрация Трампа говорит об угрозе дефицита торгового баланса. А дальше идет, мягко говоря, ложь, настоящая ложь. Трамп объявил, что в США вводится режим чрезвычайного положения из-за угрозы дефицита торгового баланса для безопасности страны и, по его словам, источник угрозы находится за пределами страны, и что тарифная и экономическая политика торговых партнеров подавляет зарплаты и потребление в США, что неправда на самом деле. Еще в период первого мандата Трампа абсолютно авторитетная экономистка Кристин Лагард, она тогда была главой МВФ, а сейчас возглавляет европейский Центробанк, указала американской администрации, что причины негативного торгового баланса находятся внутри страны, но Трампу не хочется это признавать, ему хочется это все свалить на партнеров с тем, чтобы оправдать это повышение пошлин», — пояснил эксперт.
«Но любые сведущие экономисты понимают, что это не так. Источником его политики является его собственное представление об устройстве глобальной экономики. Здесь надо процитировать его лозунг “Америка прежде всего”. Его представление глубоко ошибочное», — считает Портанский.
«Тут надо сказать, что ведь правила международной торговли формировались в течение полувека — с конца 1940-х годов до 1993-го года, когда шли переговоры в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле. И было бы очень наивно предполагать, что сегодня Трамп должен отменить вот эти правила и что они не работают. Нет ни одного нормального государства и ни одного экономиста в Соединенных Штатах, кто соглашается с подобным подходом, но Трамп исходит из того, что он прав. Он исходит из того, что он прав, что все должны жить по его указанию», — отметил он.
Эксперт отметил, что решения, принятые Трампом за время его президентства, приведут к ухудшению внутренней экономической ситуации. «Возникнут протесты со стороны граждан, потому что цены будут расти, претензии со стороны предпринимателей, потому что их производство будет дороже обходиться из-за того, что их продукция в силу значительной составляющей импорта в ней будет более дорогой. И в экспорте сегодня у развитого государства очень большая доля импорта, то есть комплектующие материалы они закупают и после этого производят свою продукцию. И если будут высокие пошлины, их продукция станет дороже, они потеряют конкурентоспособность. Все эти эффекты в скором времени скажутся, и тогда придется либо давать задний ход, либо я не исключаю, что мы скоро увидим импичмент Трампа», — спрогнозировал эксперт.
Новые пошлины
Ранее Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации и дефицита торгового баланса. Также Белый дом распространил среди журналистов список стран, на импортную продукцию которых администрация США вводит по принципу взаимности таможенные пошлины. Россия отсутствует в перечне из 185 стран. В списке государств, которые, по мнению Вашингтона, применяли протекционистские меры в отношении американских товаров, есть страны СНГ.