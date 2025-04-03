Дорогой лизинг ударил по каждому пятому грузоперевозчику в России

По данным «АвтоГрузЭкс», многие грузоотправители сократили количество партнеров-перевозчиков на 20% в годовом исчислении. Это связано с экономическими трудностями и нехваткой грузов. Количество изъятых грузовиков выросло более чем в два раза по сравнению с началом 2024 года, отметили в ГК «Альфа-Лизинг». В основном в их число входят китайские тягачи и самосвалы марок FAW, Shacman, Howo, Sitrak.