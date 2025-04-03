Дорогой лизинг ударил по каждому пятому грузоперевозчику в России

Ассоциация «АвтоГрузЭкс» обратилась к правительству с просьбой о финансовой поддержке. Организация просит компенсировать лизинговые платежи и предоставить льготное кредитование, а также дать отсрочку платежей во внебюджетные фонды и субсидии на оплату труда работников. Общий объем запрашиваемой помощи оценивается в ₽19 млрд.
По данным «АвтоГрузЭкс», многие грузоотправители сократили количество партнеров-перевозчиков на 20% в годовом исчислении. Это связано с экономическими трудностями и нехваткой грузов. Количество изъятых грузовиков выросло более чем в два раза по сравнению с началом 2024 года, отметили в ГК «Альфа-Лизинг». В основном в их число входят китайские тягачи и самосвалы марок FAW, Shacman, Howo, Sitrak.
Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин сообщил «Известиям», что около 30% российских транспортных компаний приостановили деятельность из-за долгов и невозможности оплаты лизинга. Он подчеркнул, что тарифы на магистральные перевозки упали до 45−50 ₽ за 1 км, хотя нижняя граница окупаемости составляет около 100 ₽ за 1 км. Матягин также отметил, что многие компании завершили прошлый год с отрицательной рентабельностью в −17%.
По мнению экспертов, кризис может привести к росту тарифов уже во втором полугодии 2025 года, а число перевозчиков может сократиться еще на 10−15%.