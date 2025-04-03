Депутат призвала не распространять налоговый вычет на свадьбы

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с NEWS.ru высказалась о приоритетах предоставления налоговых вычетов.
По ее словам, подобные меры поддержки должны распространяться на жизненно важные статьи расходов, такие как приобретение лекарств и оплата спортивных занятий, а не на организацию свадебных торжеств. Депутат подчеркнула, что вопросы, связанные с укреплением здоровья граждан, требуют большего внимания, чем траты на празднование бракосочетания.
«Что касается именно оплаты услуг за свадьбу, на мой взгляд, есть гораздо более серьезные траты, которые действительно требуют софинансирования от государства. И сегодня налоговыми вычетами предусмотрены такие затраты, как, например, на спорт. Можно и за себя, и за своих детей взять соответствующий вычет, можно получить вычет, например, по оплате лекарств. Можно получить вычет за санаторно-курортное лечение», — подчеркнула Бессараб.
Она отметила, что на территории России действует ряд налоговых вычетов, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан. В том числе, начиная с 2025 года, семьи с двумя и более детьми смогут воспользоваться новым налоговым вычетом в размере 7% от уплаченного подоходного налога (НДФЛ) при условии, что доход на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума в соответствующем регионе. Данная мера призвана поддержать семьи с детьми и повысить их финансовую стабильность.
«Безусловно, нужно помогать молодым семьям. В свое время в России уже были предусмотрены социальные гарантии, например, при дефиците товаров в 1990-е годы было предусмотрено обслуживание молодоженов в так называемых магазинах социального обслуживания. Но сегодня у нас в большей степени такие вопросы решены», — подытожила Бессараб.
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