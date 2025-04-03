Депутат призвала не распространять налоговый вычет на свадьбы

«Что касается именно оплаты услуг за свадьбу, на мой взгляд, есть гораздо более серьезные траты, которые действительно требуют софинансирования от государства. И сегодня налоговыми вычетами предусмотрены такие затраты, как, например, на спорт. Можно и за себя, и за своих детей взять соответствующий вычет, можно получить вычет, например, по оплате лекарств. Можно получить вычет за санаторно-курортное лечение», — подчеркнула Бессараб.