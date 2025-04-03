«День освобождения США» обрушил акции Apple

Акции корпорации Apple продемонстрировали резкое снижение, потеряв 7,5% стоимости на внебиржевых торгах после объявления бывшего президента США Дональда Трампа о введении новых торговых пошлин.
Трамп охарактеризовал начало действия ограничений как «день освобождения США», сообщает издание MacRumors. Новые тарифы, нацеленные на страны, где размещены производственные мощности Apple, ставят под угрозу многолетние усилия компании по перераспределению своей цепочки поставок, отмечают аналитики.
В последние годы Apple активно расширяла производство за пределами Китая, делая ставку на такие рынки, как Индия, Вьетнам и Таиланд. Однако введенные пошлины затронут и эти страны, входящие в перечень ключевых партнеров США, против которых будут применяться высокие ставки.
Помимо КНР и Тайваня, на страны-поставщики технологического гиганта распространятся минимальные тарифы в размере 10%, а в отдельных случаях — и более жесткие «ответные пошлины».
Издание The New York Times подчеркивает, что Apple уже сталкивается с серьезными последствиями 20-процентных пошлин в Китае, которые будут увеличены в ближайшие месяцы. Особое внимание вызывает повышение тарифа на продукцию из Тайваня — до рекордных 32%, что критически важно для компании, поскольку именно оттуда поставляются процессоры Apple Silicon, используемые во всех устройствах бренда.
По словам Дональда Трампа, новые пошлины вступят в силу 9 апреля и будут направлены на «продвижение американских интересов».
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