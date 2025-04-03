«День освобождения США» обрушил акции Apple

Издание The New York Times подчеркивает, что Apple уже сталкивается с серьезными последствиями 20-процентных пошлин в Китае, которые будут увеличены в ближайшие месяцы. Особое внимание вызывает повышение тарифа на продукцию из Тайваня — до рекордных 32%, что критически важно для компании, поскольку именно оттуда поставляются процессоры Apple Silicon, используемые во всех устройствах бренда.