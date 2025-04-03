CNN: Dow Jones и Nasdaq зафиксировали крупнейшее однодневное падение с 2020 года

2 апреля Трамп объявил, что правительство США введет таможенные пошлины в отношении импорта из многих стран, а в отношении ЕС будет применена ставка в размере 20%. Кроме того, по его словам, правительство США вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.