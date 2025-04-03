CNN: Dow Jones и Nasdaq зафиксировали крупнейшее однодневное падение с 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Американский рынок пережил мощнейшее падение после заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на биржевые данные после закрытия биржевых торгов в США.
Индекс Dow Jones потерял 1 679 пунктов (3,98%), S&P 500 — 4,84%, а Nasdaq рухнул на 5,97%. Это стало худшим днем для рынков с 2020 года. Сильнее всего пострадали компании с международными цепочками поставок: акции Apple упали на 9,3%, Nike — на 14,5%, Best Buy — на 17,8%, Ralph Lauren — на 16,3%.
Капитализация Apple сократилась почти на $300 млрд за одну торговую сессию. Аналитики связывают обвал с опасениями, что новые тарифы Трампа нарушат глобальные торговые потоки.
2 апреля Трамп объявил, что правительство США введет таможенные пошлины в отношении импорта из многих стран, а в отношении ЕС будет применена ставка в размере 20%. Кроме того, по его словам, правительство США вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.