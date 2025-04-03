Цены на подержанные автомобили в России могут снизиться на 10%

По информации Авто.ру Бизнес, в феврале текущего года стоимость подержанных автомобилей в автосалонах увеличилась на 8%, достигнув ₽2,1 млн. Частные же продавцы предлагают легковые автомобили в среднем за ₽1,3 млн. Всего предложение автомобилей на рынке выросло на 10%.