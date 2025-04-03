Набиуллина: ЦБ «перекрывает кислород» мошенникам

«Теперь несколько слов о мошенничестве — в этом году мы получили от вас особенно много вопросов о том, что сделано, что будет сделано для борьбы с этим злом. Были вопросы и о том, как показал себя двухдневный период охлаждения по денежным переводам. Мы внимательно следим за тем, как применяют его банки, и можем сказать, что это эффективный механизм, который уже уберег сотни тысяч людей от мошенников», — объяснила глава ЦБ.
Набиуллина подчеркнула важность того, чтобы в базе данных содержались максимально полные данные о мошенниках, полученные от банков и органов внутренних дел.
«И не просто полные, но главное, чтобы они быстро к нам попадали. Для этого мы задаем жесткие требования к банкам и развиваем обмен данными с МВД в онлайн-режиме. Данные, которые запрашивают сотрудники полиции, если не ошибаюсь, они получают их через минуту после запроса», — рассказала глава регулятора.
«Банки на основании данных из МВД блокируют карты так называемых дропперов, через которых выводятся похищенные деньги. Это сейчас самое уязвимое звено мошенников, мы последовательно перекрываем им “кислород” и будем усиливать давление на них», — пояснила Набиуллина.
Как подчеркнула глава Банка России, крупные банки на основании информации, полученной из базы данных регулятора, каждый месяц приостанавливают около 300 тысяч переводов.