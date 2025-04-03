ЦБ предложил ужесточить штрафы банкам за нарушение прав потребителей

«У нас не было и нет цели заморозить кредитование, как иногда это представляют, избранная нами траектория ключевой ставки замедлит рост кредита до сбалансированного уровня, но и в этом году кредит продолжит расти и вносить свой вклад в экономический рост. Банковская система остается здоровой, устойчивой. Санкции прошлого года ослабить ее не смогли», — заявила глава ЦБ.