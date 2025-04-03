ЦБ предложил ужесточить штрафы банкам за нарушение прав потребителей

«Не хватает более высоких штрафов для банков за нарушение прав потребителей. На наш взгляд, их нужно повышать. <…> Усиление материальной ответственности — сильный сдерживающий фактор для недобросовестного поведения», — отметила Набиуллина.
Кроме того, руководитель регулятора сообщила о сохранении устойчивости банковской системы страны, подчеркнув, что в 2023 году кредитование будет продолжать расти, несмотря на ранее введённые санкционные ограничения.
«У нас не было и нет цели заморозить кредитование, как иногда это представляют, избранная нами траектория ключевой ставки замедлит рост кредита до сбалансированного уровня, но и в этом году кредит продолжит расти и вносить свой вклад в экономический рост. Банковская система остается здоровой, устойчивой. Санкции прошлого года ослабить ее не смогли», — заявила глава ЦБ.
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