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ЦБ предложил ужесточить штрафы банкам за нарушение прав потребителей

Банк России предлагает ужесточить штрафные меры для банков за нарушение прав потребителей финансовых услуг. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной Думе.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

«Не хватает более высоких штрафов для банков за нарушение прав потребителей. На наш взгляд, их нужно повышать. <…> Усиление материальной ответственности — сильный сдерживающий фактор для недобросовестного поведения», — отметила Набиуллина.

Кроме того, руководитель регулятора сообщила о сохранении устойчивости банковской системы страны, подчеркнув, что в 2023 году кредитование будет продолжать расти, несмотря на ранее введённые санкционные ограничения.

«У нас не было и нет цели заморозить кредитование, как иногда это представляют, избранная нами траектория ключевой ставки замедлит рост кредита до сбалансированного уровня, но и в этом году кредит продолжит расти и вносить свой вклад в экономический рост. Банковская система остается здоровой, устойчивой. Санкции прошлого года ослабить ее не смогли», — заявила глава ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».