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Bloomberg узнал, почему пошлины вынудят «большого друга Трампа» Моди пойти на компромисс

Индия, похоже, избежала худшего, но картина остается сложной. Президент США Дональд Трамп ввел 26%-ный тариф на все индийские товары. Это выше минимальной пошлины в 10%, но значительно ниже 34%-ного тарифа на продукцию из Китая и 49%-ного для Камбоджи, которые вступят в силу 5 апреля.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Ущерб для Индии может составить примерно 34 млрд долларов или до 0,9% ВВП, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Emkay Global.

По мнению агентства, есть три вещи, которые следует учитывать при оценке того, как Дели выйдет из этого положения.

Во-первых, стакан полон только наполовину. Может показаться, что Индия находится в лучшем положении, чем многие другие развивающиеся страны. Например, по подсчетам экономистов, тарифы США на все китайские товары сейчас достигают 65%.

Но это в лучшем случае предварительная оценка. Более детальная картина появится на основе деталей реализации, отраслевого анализа и того, как это повлияет на глобальную торговлю, предупреждает Bloomberg.

Например, если страна, столкнувшаяся с более низким тарифом, чем Индия, увеличит экспорт конкурирующего продукта, а страна, обремененная более высоким тарифом, найдет способ обойти его — возможно, снизив цены, — то индийские экспортеры могут столкнуться с сокращением продаж в США, снижением прибыли или и тем, и другим, говорится в материале агентства.

Трамп четко обозначил, что нужно сделать, чтобы тарифы отменили. «Я говорю: отмените свои собственные тарифы, уберите свои барьеры, не манипулируйте своими валютами», — заявил американский президент.

Во-вторых, сейчас Индия сталкивается с трудным выбором между замедлением экспорта и сбоями на внутреннем рынке.

Ожидается, что двустороннее торговое соглашение между Индией и США, переговоры по которому в настоящее время ведутся, приведет к тому, что Индия откроет свои рынки для большего объема американского импорта. Договоренности затронут широкий перечень товаров: от энергоресурсов и оборонной продукции до электромобилей и даже сельскохозяйственной продукции.

Однако если Индия откроет один из своих секторов для США, это вызовет давление и требования со стороны других стран, в том числе судебные иски в ВТО, прокомментировал ситуацию в интервью Bloomberg Прабхас Ранджан, юрист по международной торговле. Это может привести к увеличению импорта, и вопрос о том, хорошо ли это для страны, пока остается открытым, добавил он.

В-третьих, меньше протекционизма — выше конкурентоспособность Индии, считают некоторые эксперты.

Но это большой шаг вперед для страны, в которой доля обрабатывающей промышленности сократилась, несмотря на всевозможные стимулирующие программы. Потребуются более глубокие экономические реформы и масштабное дерегулирование — то, с чем правительство Моди до сих пор медлило.

Индийская экономика, судя по всему, сейчас находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад, пишет Bloomberg. Поток ликвидности от центрального банка и укрепление рупии обеспечили Индии краткосрочную макроэкономическую подушку безопасности, чтобы смягчить негативные последствия от введения новых тарифов.