Bloomberg узнал, почему пошлины вынудят «большого друга Трампа» Моди пойти на компромисс

Ущерб для Индии может составить примерно 34 млрд долларов или до 0,9% ВВП, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Emkay Global.
По мнению агентства, есть три вещи, которые следует учитывать при оценке того, как Дели выйдет из этого положения.
Во-первых, стакан полон только наполовину. Может показаться, что Индия находится в лучшем положении, чем многие другие развивающиеся страны. Например, по подсчетам экономистов, тарифы США на все китайские товары сейчас достигают 65%.
Но это в лучшем случае предварительная оценка. Более детальная картина появится на основе деталей реализации, отраслевого анализа и того, как это повлияет на глобальную торговлю, предупреждает Bloomberg.
Трамп четко обозначил, что нужно сделать, чтобы тарифы отменили. «Я говорю: отмените свои собственные тарифы, уберите свои барьеры, не манипулируйте своими валютами», — заявил американский президент.
Во-вторых, сейчас Индия сталкивается с трудным выбором между замедлением экспорта и сбоями на внутреннем рынке.
Ожидается, что двустороннее торговое соглашение между Индией и США, переговоры по которому в настоящее время ведутся, приведет к тому, что Индия откроет свои рынки для большего объема американского импорта. Договоренности затронут широкий перечень товаров: от энергоресурсов и оборонной продукции до электромобилей и даже сельскохозяйственной продукции.
Однако если Индия откроет один из своих секторов для США, это вызовет давление и требования со стороны других стран, в том числе судебные иски в ВТО, прокомментировал ситуацию в интервью Bloomberg Прабхас Ранджан, юрист по международной торговле. Это может привести к увеличению импорта, и вопрос о том, хорошо ли это для страны, пока остается открытым, добавил он.
В-третьих, меньше протекционизма — выше конкурентоспособность Индии, считают некоторые эксперты.
Индийская экономика, судя по всему, сейчас находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад, пишет Bloomberg. Поток ликвидности от центрального банка и укрепление рупии обеспечили Индии краткосрочную макроэкономическую подушку безопасности, чтобы смягчить негативные последствия от введения новых тарифов.