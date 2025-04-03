Bloomberg узнал, почему пошлины вынудят «большого друга Трампа» Моди пойти на компромисс

Однако если Индия откроет один из своих секторов для США, это вызовет давление и требования со стороны других стран, в том числе судебные иски в ВТО, прокомментировал ситуацию в интервью Bloomberg Прабхас Ранджан, юрист по международной торговле. Это может привести к увеличению импорта, и вопрос о том, хорошо ли это для страны, пока остается открытым, добавил он.