VK запускает медиапроект Наука Mail

«Миссия нашего проекта — стать мостом между миром открытий, технологий и изобретений, а также научным сообществом с одной стороны, и широкой аудиторией — с другой. Мы хотим рассказывать нашим читателям о науке доступно и интересно. Перед редакцией Наука Mail стоит важная задача по формированию проекта, который сможет показать людям, что наука — это мир, в котором каждый может найти что-то свое. Ведь сложные теории, инновации и разработки зачастую кроют в себе увлекательные истории, которые позволяют зажечь в людях интерес к открытиям», — поделился главный редактор Наука Mail Никита Шульгин.