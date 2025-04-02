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VK запускает медиапроект Наука Mail

Медиапроект Наука Mail направлен на популяризацию науки и повышение интереса к научно-исследовательской тематике. Читатели познакомятся с передовыми исследованиями и разработками из новостных материалов, экспертных колонок и спецпроектов на тему космоса, искусственного интеллекта, энергетики и биотехнологий. Кроме того, пользователи Наука Mail смогут первыми узнать о научной деятельности ведущих вузов России.

В формировании редакционного контента медиапроекта примут участие именитые ученые и разработчики, сотрудники ведущих университетов и исследовательских центров России, а также представители промышленного сектора.

Среди авторов:

  • доктор физико-математических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, руководитель лаборатории промышленно-ориентированного поиска материалов Александр Квашнин,
  • кандидат технических наук, доцент, директор научно-образовательного центра «Полимерные и композиционные материалы SmartTextiles» Балтийского федерального университета им. И. Канта Ольга Молоканова (Москалюк),
  • кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник группы «Квантовая оптика» Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев и многие другие.

«Миссия нашего проекта — стать мостом между миром открытий, технологий и изобретений, а также научным сообществом с одной стороны, и широкой аудиторией — с другой. Мы хотим рассказывать нашим читателям о науке доступно и интересно. Перед редакцией Наука Mail стоит важная задача по формированию проекта, который сможет показать людям, что наука — это мир, в котором каждый может найти что-то свое. Ведь сложные теории, инновации и разработки зачастую кроют в себе увлекательные истории, которые позволяют зажечь в людях интерес к открытиям», — поделился главный редактор Наука Mail Никита Шульгин.

На старте проекта пользователи смогут познакомиться с материалами об искусственном интеллекте, агрономии, робототехнике, биотехнологиях, космосе и другими. Разделы будут развиваться и дополняться редакционными форматами и спецпроектами, которые охватят множество научных направлений. Так, практически сразу после запуска проекта его читатели смогут отслеживать актуальные запуски космических научных миссий разных государств и знакомиться с одноименными передовыми разработками.

Наука играет основополагающую роль в жизни современного общества. Согласно опросу ВЦИОМ 85% россиян обозначили свой интерес к информации о современных научных достижениях российских ученых. В том числе 23% респондентов отметили, что могут специально искать и изучать такие новости.