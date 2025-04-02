В Роскачестве объяснили, что нельзя делать с найденной на улице банковской картой

Как отметили в беседе с RT эксперты, в подобных ситуациях разумно придерживаться не только этических норм, но и опираться на нормы законодательства. Это позволит избежать мошенничества и рисков наступления правовых последствий.
«Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше всего позвонить в банк, который выпустил карту. Обычно, его номер указан на обороте карты. Далее сотрудник банка заблокирует карту и сообщит, что делать дальше. Можно отнести карту в ближайшее отделение любого банка, указав, что нашли её бесхозной», — советуют специалисты.
Они подчеркивают — важно не пытаться совершать покупки и снимать наличные с найденной карты. В противном случае такие действия могут быть расценены как мошеннические.
«Не пытайтесь определить владельца карты через социальные сети или мессенджеры, тем более публикуя фото карты. Это нарушает конфиденциальность данных и может способствовать мошенничеству. Цифры, имя владельца и срок действия — это конфиденциальная информация», — подчеркнули в Роскачестве.
Утечка личных данных может навредить человеку. Также специалисты не советуют хранить у себя чужую карту. Они отмечают, что проще всего связаться с банком, который выпустил карту и сообщить о находке.
«Порядок действий у кредитных организаций может быть разным, но обычно заканчивается это блокировкой карты, а вас могут попросить её уничтожить — разломать или разрезать, то есть сделать так, чтобы картой было невозможно воспользоваться. Если вы нашли сразу несколько карт (например, человек потерял кошелек), вы можете сообщить в банк, что готовы встретиться с их владельцем, чтобы передать карты», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сотрудник банка попросит разрешение передать владельцу карты имя и телефон нашедшего для связи, пояснили в Роскачестве.
«Но вообще, если вы нашли не одну карту, а кошелек или сумку, то лучше не ждать, а сообщить об этом в полицию, потому что не исключено, что в данном случае речь идет не о потере, а о краже», — подытожили аналитики.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».