В Роскачестве объяснили, что нельзя делать с найденной на улице банковской картой

«Порядок действий у кредитных организаций может быть разным, но обычно заканчивается это блокировкой карты, а вас могут попросить её уничтожить — разломать или разрезать, то есть сделать так, чтобы картой было невозможно воспользоваться. Если вы нашли сразу несколько карт (например, человек потерял кошелек), вы можете сообщить в банк, что готовы встретиться с их владельцем, чтобы передать карты», — рассказали в пресс-службе ведомства.