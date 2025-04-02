В ЦБ заявили о смещении баланса рисков в сторону проинфляционных

«Участники отметили, что за прошедший период отдельные проинфляционные риски усилились и появились новые дезинфляционные факторы. Они согласились, что баланс рисков для базового прогноза скорее не изменился и по‑прежнему смещен в сторону проинфляционных», — сказано в резюме обсуждения ключевой ставки.
Отмечается, что одним из проинфляционных факторов в ЦБ назвали сохранение перегрева экономики. Это может быть результатом как повышенного внутреннего спроса, так и усиления ограничений на стороне предложения.
Второй фактор — длительное сохранение высоких инфляционных ожиданий или их рост. Он может напрямую влиять на спрос и цены, а также усиливать вторичные эффекты от разовых факторов инфляции.
К проинфляционным факторам ЦБ также отнес ухудшение условий внешней торговли из‑за негативных изменений конъюнктуры на мировых товарных рынках и геополитической ситуации.
«Замедление роста мировой экономики из‑за расширения протекционистских мер и ускорение перехода на более энергоэффективные технологии могут вызвать снижение спроса и цен на сырьевых рынках. Дополнительное давление на нефтяные котировки может оказать увеличение добычи нефти вне ОПЕК+. В результате стоимостный объем российского экспорта может снизиться», — поясняется в резюме.
Четвертым фактором Банк России назвал расширение бюджетного дефицита и возникновение вторичных эффектов, связанных со структурой доходов и расходов бюджета.
Говоря о дезинфляционных факторах, участники обсуждения выделили более быстрое и значительное замедление роста кредитования. По мнению совета директоров ЦБ, чрезмерное замедление роста кредитования приведет к более существенному охлаждению внутреннего спроса, более быстрому снижению инфляции и отклонению ее вниз от цели.
Еще одним фактором регулятор назвал снижение геополитической напряженности.
«В краткосрочном периоде это может способствовать замедлению инфляции. Однако в среднесрочной перспективе эффекты могут быть менее однозначными и будут зависеть от того, как сложится баланс спроса и предложения в экономике», — сказано в резюме.
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