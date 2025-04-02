В ЦБ оценили инфляцию в России в первом квартале

«Если по марту картина будет такая же, как показывают недельные данные, то можно говорить о том, что в целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза, который Банк России опубликовал 14 февраля, после предыдущего опорного заседания», — отметил он в ходе выступления в Госдуме.