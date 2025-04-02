В ЦБ оценили инфляцию в России в первом квартале

«Если по марту картина будет такая же, как показывают недельные данные, то можно говорить о том, что в целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза, который Банк России опубликовал 14 февраля, после предыдущего опорного заседания», — отметил он в ходе выступления в Госдуме.
Заботкин пояснил, что замедление темпов роста цен уже происходит по сравнению с теми темпами, которые были в четвертом квартале и были очень высокими.
При этом, добавил зампред ЦБ, даже с учетом замедления инфляции цены растут быстрее, чем целевой уровень Банка России в 4%. Поэтому необходимо поддержание жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию на низкий уровень.
«Снижение ключевой ставки может произойти только после устойчивого снижения инфляции», — подчеркнул Заботкин.