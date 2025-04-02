Учиться никогда не поздно. Топ-10 профессий, которым можно обучиться в любом возрасте

В итоге знакомый поступил в хороший ВУЗ на платное обучение, отучился пять лет и нашел работу в крупном банке. Кажется, что мечта сбылась. Но ожидания и реальность не совпали: приятель не чувствовал особой радости от работы и несколько раз менял место, думая, что проблема не в профессии, а в конкретной компании. Но чем выше он шел по карьерному пути, тем меньше он понимал, что эта сфера — не его. К 35 годам он задумался о смене профессии и мысль эта его не радовала: начинать с нуля было страшно. Да и о семье нужно заботиться, ипотеку выплачивать. А зарплата в банке хоть и не самая высокая, но стабильная. И ничего страшного, что приносит она мало радости и много стресса.