Учиться никогда не поздно. Топ-10 профессий, которым можно обучиться в любом возрасте

На протяжении веков профессии передавались от отца к сыну. Династии кузнецов, кожевников и портных существовали на Руси с древних времен. Позже, в 20 веке, не всегда сын или дочь повторяли трудовой путь родителей. Это происходило в том числе из-за появления новых специальностей и профессий: ямщики ушли на покой, а на их место заступили шоферы и машинисты электропоездов.
К выбору профессий относились основательно: в Советском Союзе нельзя было окончить, например, медицинский вуз и пойти работать не по специальности. Существовало распределение: все выпускники после окончания учебного заведения получали «путевку в жизнь» по профессии. Например, молодого специалиста Горного института могли распределить за тысячи километров от родного дома, и он был обязат несколько лет там отработать.
Новые возможности
Сейчас подход к профессии изменился. Появление интернета сделало доступным множество различных форматов обучения. Как следствие — стало проще сменить профессию или дополнить новыми навыками основную.
Вопрос финансового благополучия тоже стал своего рода двигателем смены профессии. Если раньше медседстра всю жизнь оставалась медсестрой, то сейчас она может доучиться и стать, например, косметологом. Это дает возможность увеличить заработок и накопить миллион рублей быстрее.
Возникает вопрос: а как с максимальным комфортом можно после долгих лет обучения в вузе сменить род деятельности? И сразу ли можно получать больше денег?
На первый вопрос можно ответить утвердительно. А вот на второй — вряд ли. Без опыта работы сразу получать доход значительно больший, чем с опытом, не выйдет. Стоит это принять и подготовиться. Разберем несколько сценариев смены профессий.
Сейчас, в том числе благодаря современным технологиям, смена профессии стала легче. Хотите — изучайте программы второго высшего образования, не хотите — найдите офлайн или онлайн-курсы. Главное только понять, действительно ли вам необходима смена профессии.
У меня есть приятель, который с детства мечтал работать в банке. Для осуществления этой мечты он делал все: долго и упорно изучал в школе экономику, читал множество книг о банковском деле. Родители считали это направление престижным и всячески его поддерживали, заранее готовя сумму для оплаты обучения в институте. На всякий случай.
В итоге знакомый поступил в хороший ВУЗ на платное обучение, отучился пять лет и нашел работу в крупном банке. Кажется, что мечта сбылась. Но ожидания и реальность не совпали: приятель не чувствовал особой радости от работы и несколько раз менял место, думая, что проблема не в профессии, а в конкретной компании. Но чем выше он шел по карьерному пути, тем меньше он понимал, что эта сфера — не его. К 35 годам он задумался о смене профессии и мысль эта его не радовала: начинать с нуля было страшно. Да и о семье нужно заботиться, ипотеку выплачивать. А зарплата в банке хоть и не самая высокая, но стабильная. И ничего страшного, что приносит она мало радости и много стресса.
Другая знакомая решила сменить профессию в 26 лет. Изначально она отучилась на IT-специалиста, ожидая стабильный и высокий заработок по жизни. Первое время работа шла легко, с коллегами она ладила. Но мысль о смене профессии посещала часто.
Как же понять, что профессию действительно нужно сменить? Стоит ли кардинально менять жизнь, потому что стало «немного скучно»? Не поздно ли искать другую профессию после 30, имея за плечами значительный опыт и годы обучения?
Знакомый из банка в своем случае был неправ. Возраст — это не приговор. В народе даже пословица на эту тему есть — «век живи, век учись». И профессий это тоже касается. Некоторые специалисты даже рекомендуют менять сферу деятельности после 40−45 лет.
Так много вопросов
Чтобы понять, действительно ли вам нужно менять сферу деятельности, нужно задать себе несколько вопросов и честно на них ответить:
- Часто ли вы хотите уволиться?
- Интересно ли вам работать, участвовать в новых проектах, получать дополнительные знания в специальности?
- Чувствуете ли вы усталость, головные боли? Зачастую, испытывая дискомфорт именно из-за того, что занимаетесь не своим делом, организм начинает подавать сигналы.
- Начинаете ли грустить, когда понимаете, что в понедельник вам снова на работу?
- Остаются ли у вас время и силы на что-то еще, кроме работы?
Если в большинстве вопросов ваш ответ — да, то о смене профессии стоит задуматься. Мои знакомые в итоге так и сделали.
Но недостаточно понять, что профессию нужно сменить. Дальше нужно определить, чем вы хотите заниматься в действительности.
Знакомая «айтишница» в результате вспомнила, какой испытывала восторг в детстве, когда шила с бабушкой юбку. Она пошла на курсы рисования, потом — на курсы кройки и шитья. И устроилась на первое время в ателье, чтобы получить опыт. Первое время заработок был значительно ниже, чем на по первой специальности. Но со временем и опытом заказы стали усложняться, а оплата — повышаться.
Бывший банкир сначала он прошел несколько тестов на профориентацию. После этого он изучил те специальности, к которым у него выявили предрасположенность. Самым важным фактором для него оказался временной: тратить много лет на учету он был не готов. В итоге он решил попробовать себя в сфере HR: за время работы в банке он научился разбираться в людях, переподготовка по специальности в одном из вузов у него заняла полгода.
Кто нужен рынку
А теперь давайте разберемся, кто же на самом деле нужен рынку. Мы много слышим о том, что работодатели ищут курьеров и программистов (и зарплаты первых скоро приблизятся ко вторым). Но действительно ли это так?
HR-менеджер действительно востребованная профессия — отделы для подбора персонала есть в каждой компании, учебных заведениях, государственных структурах. Обучиться можно за полгода-год, возраст зачастую не играет значения.
Например, в сфере красоты есть множество специальностей, которые можно освоить за небольшой промежуток времени. Понять азы парикмахерского искусства можно примерно за полгода. Чтобы стать мастером маникюра, времени нужно еще меньше.
Тем, кто любит работу с текстом, можно попробовать себя в копирайтинге. Здесь важно научиться грамотно, понятно и интересно писать и разбираться в выбранной теме.
Творческим натурам можно попробовать себя в роли видеомонтажера: обучение занимает не больше двух-трех месяцев. Важно освоить не только создание качественных видео, но и приобрести подходящий компьютер.
Базовые навыки в фотографии можно освоить за несколько месяцев. В этой профессии большее значение имеет практика. Специальность сейчас востребованная: фотографов нанимают на выпускные в детских садах и школах, на свадьбы и семейные фотосессии, на большие деловые мероприятия и так далее.
С базовым образованием в сфере медицины можно перепрофелироваться на косметолога: хорошему специалисту нужно разбираться в дерматологии, физиотерапии, работе нервной системы.
Если времени у вас достаточно и вы любите готовить, можно освоить профессию кондитера. В этой сфере можно не только получить профессиональное образование, но и пройти курсы и мастер-классы, учиться готовить самостоятельно.
Одним из самых популярных направлений сегодня является IT-сфера. Эта область быстро развивается, появляются все новые специальности. На какие-то нужно учиться несколько лет. Но некоторые можно освоить за полгода. Например, тестировщик: специалисты, которые проверяют продукты на ошибки и сбои. Освоить такую профессию могут и «технари», и «гуманитарии».
Фронтенд-разработчик — еще один вариант для смены профессии. Учиться на него не менее года, главное здесь — научиться программировать.
Еще одна техническая профессия — таргетолог. Этот человек настраивает рекламу в социальных сетях, азы можно освоить за несколько месяцев.
Если вы любите сидеть в социальных сетях, можно попробовать себя в роли SMM-специалиста, человека, который ведет аккаунты компаний в соцсетях и месенджерах, готовит контент, придумывает новые идеи для продвижения компаний. Обучиться этой профессии можно за полгода.
Подобных профессий очень много, начиная от знакомых с детства, заканчивая новыми, более «молодыми» специальностями. Важно только определить, что подходит именно вам. А на любимой работе и удовольствие получите, и деньги сможете заработать.
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